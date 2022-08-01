Интер готов выплатить Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта

Миланский «Интер» готов заплатить вингеру Алексису Санчесу 5 млн евро за досрочное расторжение контракта.

По данным источника, руководство миланской команды намерено немедленно расторгнуть контракт, выплатив неустойку игроку.

Срок контракта 33-летнего футболиста с «Интером» истекает 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел в составе «Интера» 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.