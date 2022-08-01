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  4. Интер готов выплатить Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта
Италия
01 августа 2022, 10:31 | Обновлено 01 августа 2022, 10:41
186
1

Интер готов выплатить Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта

Руководство миланской команды намерено немедленно расторгнуть соглашение

01 августа 2022, 10:31 | Обновлено 01 августа 2022, 10:41
186
1
Интер готов выплатить Санчесу 5 млн евро за расторжение контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Санчес

Миланский «Интер» готов заплатить вингеру Алексису Санчесу 5 млн евро за досрочное расторжение контракта.

По данным источника, руководство миланской команды намерено немедленно расторгнуть контракт, выплатив неустойку игроку.

Срок контракта 33-летнего футболиста с «Интером» истекает 30 июня 2023 года.

В прошедшем сезоне Серии А Санчес провел в составе «Интера» 27 матчей, забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

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Источник твиттер Николо Скиры
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Комментарии 1
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Serhii P.
Санчес просто красень, всіх на бабки кинув. В МЮ був найвисооплачуванішим футболістом Прем"єр-Ліги, практично не граючи. В Інтері також банку грів, отримуючи непогану зарплатню. 
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