Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки
32-летний бразилец готов стать «догом»
Левый защитник Исмаили, который несколько дней назад официально покинул «Шахтер» из-за окончания срока контракта с донецким клубом, близок к тому, чтобы продолжить карьеру во французской Лиге 1.
Как сообщает Le Petit Lillois со ссылкой на L’Equipe, Исмаили в настоящий момент ведет активные консультации о переходе в «Лилль» и вскоре должен присоединиться к «догам».
Французский клуб привлекает, что за Исмаили не придется ничего платить. Кроме того, бразилец отлично знаком новому главному тренеру команды Паулу Фонсеке, с которым футболист вместе работал в «Шахтере».
В «Лилле» Исмаили видят отличным конкурентом на левый фланг обороны для 23-летнего шведа Габриэля Гудмундссона.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бразилец был в хорошем расположении духа после победы
Гендиректор «Шахтера» – о предстоящем сезоне