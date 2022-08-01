Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки

Левый защитник Исмаили, который несколько дней назад официально покинул «Шахтер» из-за окончания срока контракта с донецким клубом, близок к тому, чтобы продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает Le Petit Lillois со ссылкой на L’Equipe, Исмаили в настоящий момент ведет активные консультации о переходе в «Лилль» и вскоре должен присоединиться к «догам».

Французский клуб привлекает, что за Исмаили не придется ничего платить. Кроме того, бразилец отлично знаком новому главному тренеру команды Паулу Фонсеке, с которым футболист вместе работал в «Шахтере».

В «Лилле» Исмаили видят отличным конкурентом на левый фланг обороны для 23-летнего шведа Габриэля Гудмундссона.