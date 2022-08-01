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  4. Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки
Франция
01 августа 2022, 15:39 |
128
0

Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки

32-летний бразилец готов стать «догом»

01 августа 2022, 15:39 |
128
0
Исмаили, едва покинувший Шахтер, близок к переходу в команду Фонсеки
Instagram. Исмаили

Левый защитник Исмаили, который несколько дней назад официально покинул «Шахтер» из-за окончания срока контракта с донецким клубом, близок к тому, чтобы продолжить карьеру во французской Лиге 1.

Как сообщает Le Petit Lillois со ссылкой на L’Equipe, Исмаили в настоящий момент ведет активные консультации о переходе в «Лилль» и вскоре должен присоединиться к «догам».

Французский клуб привлекает, что за Исмаили не придется ничего платить. Кроме того, бразилец отлично знаком новому главному тренеру команды Паулу Фонсеке, с которым футболист вместе работал в «Шахтере».

В «Лилле» Исмаили видят отличным конкурентом на левый фланг обороны для 23-летнего шведа Габриэля Гудмундссона.

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Источник Le Petit Lillois
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