Чемпионат Европы31 июля 2022, 19:40 | Обновлено 31 июля 2022, 19:51
727
0
Англия - Германия. Монзуль судит финал Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE
Смотрите 31 июля в 19:00 видеотрансляцию полуфинала женского Евро-2022
31 июля 2022, 19:40 | Обновлено 31 июля 2022, 19:51
727
0
31 июля в 19:00 в Лондоне на Уэмбли проходит финал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Германии.
Матч обслуживает главный арбитр Катерина Монзуль из Украины.
В первом полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0), а во втором Германия нанесла поражение Франции (2:1)
Англия - Германия. Монзуль судит финал Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 июля 2022, 21:01 14
Мерсисайдцы в конце встречи вырвали победу
Бокс | 30 июля 2022, 19:08 2
Отличные новости для украинских болельщиков бокса
Футбол | 31.07.2022, 12:18
Футбол | 31.07.2022, 10:59
Футбол | 31.07.2022, 13:20
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
31.07.2022, 03:30 1
Другие виды
31.07.2022, 11:58 42
31.07.2022, 08:34 22
31.07.2022, 00:01 2
29.07.2022, 20:52 8
30.07.2022, 23:45
30.07.2022, 16:31