31 июля в 19:00 в Лондоне на Уэмбли проходит финал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Германии.

Матч обслуживает главный арбитр Катерина Монзуль из Украины.

В первом полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0), а во втором Германия нанесла поражение Франции (2:1)

Англия - Германия. Монзуль судит финал Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE