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Чемпионат Европы
31 июля 2022, 19:40 | Обновлено 31 июля 2022, 19:51
727
0

Англия - Германия. Монзуль судит финал Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE

Смотрите 31 июля в 19:00 видеотрансляцию полуфинала женского Евро-2022

31 июля 2022, 19:40 | Обновлено 31 июля 2022, 19:51
727
0
Англия - Германия. Монзуль судит финал Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE
Суспільне Спорт

31 июля в 19:00 в Лондоне на Уэмбли проходит финал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Германии.

Матч обслуживает главный арбитр Катерина Монзуль из Украины.

В первом полуфинале Англия разгромила Швецию (4:0), а во втором Германия нанесла поражение Франции (2:1)

Англия - Германия. Монзуль судит финал Евро-2022. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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