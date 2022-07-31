Бразильский «Фламенго» объявил о подписании 29-летнего правого защитника Гильермо Варелы, который неделю назад таинственно сбежал из Мордора, ночью и без предупреждения руководства клуба покинув базу московского «Динамо», а после этого – и территорию государства-агрессора.

Варела продолжит карьеру во «Фламенго» на правах аренды, которая рассчитана до июня следующего года.

Ранее сообщалось, что московское «Динамо», разъяренное поступком Варелы, подало на него иск в Спортивный арбитражный суд Лозанны. Кацапы поведение уругвайца считают «грубым нарушением контрактных обязательств», хотя футболист и его агент, очевидно, воспользовались правилом ФИФА, разрешающим легионерам в одностороннем порядке приостанавливать сроки действия контрактов с клубами из Мордора.

Отметим, что Гильермо Варела был выкуплен московским клубом летом минувшего года у «Копенгагена» за 1 миллион евро.