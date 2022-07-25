Клуб подал иск в Лозанну. Легионер Динамо М сбежал с базы посреди ночи

Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела в ночь на 25 июля скрылся с клубной базы.

Футболист покинул россию, не сообщив об этом клубу, в день игры динамовцев, в которой тренеры на него рассчитывали.

В клубе отреагировали на скандал так: «Мы рассматриваем действия футболиста как нарушение контрактных обязательств».

Руководство РПЛ подало иск в Спортивный арбитражный суд из-за таких действий агента и его клиента.

Игрок и его агент явно собираются воспользоваться разрешением ФИФА приостанавливать действующие контракты для футболистов-легионеров в чемпионатах Украины и россии.

Варела имеет контракт до лета 2023 года. К Гильермо проявлял интерес бразильский «Фламенго».