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Россия
25 июля 2022, 23:59 | Обновлено 26 июля 2022, 00:27
268
0

Клуб подал иск в Лозанну. Легионер Динамо М сбежал с базы посреди ночи

Защитник Гильермо Варела в ночь на 25 июля скрылся с клубной базы

25 июля 2022, 23:59 | Обновлено 26 июля 2022, 00:27
268
0
Клуб подал иск в Лозанну. Легионер Динамо М сбежал с базы посреди ночи
ФК Динамо М. Гильермо Варела

Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела в ночь на 25 июля скрылся с клубной базы.

Футболист покинул россию, не сообщив об этом клубу, в день игры динамовцев, в которой тренеры на него рассчитывали.

В клубе отреагировали на скандал так: «Мы рассматриваем действия футболиста как нарушение контрактных обязательств».

Руководство РПЛ подало иск в Спортивный арбитражный суд из-за таких действий агента и его клиента.

Игрок и его агент явно собираются воспользоваться разрешением ФИФА приостанавливать действующие контракты для футболистов-легионеров в чемпионатах Украины и россии.

Варела имеет контракт до лета 2023 года. К Гильермо проявлял интерес бразильский «Фламенго».

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Гильермо Варела Динамо Москва трансферы Фламенго Спортивный арбитражный суд
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Источник Sport.ua
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