Клуб подал иск в Лозанну. Легионер Динамо М сбежал с базы посреди ночи
Защитник Гильермо Варела в ночь на 25 июля скрылся с клубной базы
Уругвайский защитник московского «Динамо» Гильермо Варела в ночь на 25 июля скрылся с клубной базы.
Футболист покинул россию, не сообщив об этом клубу, в день игры динамовцев, в которой тренеры на него рассчитывали.
В клубе отреагировали на скандал так: «Мы рассматриваем действия футболиста как нарушение контрактных обязательств».
Руководство РПЛ подало иск в Спортивный арбитражный суд из-за таких действий агента и его клиента.
Игрок и его агент явно собираются воспользоваться разрешением ФИФА приостанавливать действующие контракты для футболистов-легионеров в чемпионатах Украины и россии.
Варела имеет контракт до лета 2023 года. К Гильермо проявлял интерес бразильский «Фламенго».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
32-летний украинский хавбек подписал контракт с клубом на сезон 2022/23
Лондонский клуб заявил украинца на сезон как защитника