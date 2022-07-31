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  4. Интер – Лион – 2:2. Как забивали Лукаку и Барелла. Видео голов и обзор игры
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31 июля 2022, 06:55 | Обновлено 31 июля 2022, 07:06
251
0

Интер – Лион – 2:2. Как забивали Лукаку и Барелла. Видео голов и обзор игры

Смотрите видеообзор товарищеского матча

31 июля 2022, 06:55 | Обновлено 31 июля 2022, 07:06
251
0
Интер – Лион – 2:2. Как забивали Лукаку и Барелла. Видео голов и обзор игры
ФК Интер

В субботу, 30 июля, в 21:30 в Чезене на «Стадио Дино Мануцци» состоялся товарищеский матч, в котором играли миланский «Интер» и французский «Лион». 

Интер – Лион – 2:2. Видео голов и обзор матча

Голы: Лукаку, 52, Баррела, 65 – Ляказетт, 31, Шерки, 50.

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
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Источник Sport.ua
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