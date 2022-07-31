Интер – Лион – 2:2. Как забивали Лукаку и Барелла. Видео голов и обзор игры

В субботу, 30 июля, в 21:30 в Чезене на «Стадио Дино Мануцци» состоялся товарищеский матч, в котором играли миланский «Интер» и французский «Лион».

Интер – Лион – 2:2. Видео голов и обзор матча

Голы: Лукаку, 52, Баррела, 65 – Ляказетт, 31, Шерки, 50.