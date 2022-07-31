Товарищеские матчи
30.07.2022, FT 2 : 2
Италия31 июля 2022, 06:55 | Обновлено 31 июля 2022, 07:06
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Интер – Лион – 2:2. Как забивали Лукаку и Барелла. Видео голов и обзор игры
Смотрите видеообзор товарищеского матча
31 июля 2022, 06:55 | Обновлено 31 июля 2022, 07:06
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В субботу, 30 июля, в 21:30 в Чезене на «Стадио Дино Мануцци» состоялся товарищеский матч, в котором играли миланский «Интер» и французский «Лион».
Интер – Лион – 2:2. Видео голов и обзор матча
Голы: Лукаку, 52, Баррела, 65 – Ляказетт, 31, Шерки, 50.
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Интер Милан).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Шерки (Лион).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Ляказетт (Лион).
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