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Италия
30 июля 2022, 03:34 |
14
0

Интер – Лион. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Дуэль двух потенциальных претендентов на чемпионство в своих странах

30 июля 2022, 03:34 |
14
0
Интер – Лион. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 30 июля, в Чезене на «Стадио Дино Мануцци» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют миланский «Интер» и французский «Лион». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по киевскому времени.

Интер


По итогам прошлого розыгрыша итальянской Серии A миланский «Интер» остался без чемпионского титула, передав право на владение ним принципиальным соперникам в лице соседей по городу, однако сумел впервые за 11 лет завоевать Кубок Италии, а в середине сезона еще и обзавелся очередным Суперкубком страны. Как итог, выступления коллектива Симоне Индзаги фанаты старались сильно не критиковать, да и чисто географически «золотые» медали все равно не покинули пределы родного города их любимого клуба.

В текущее межсезонье «змеи» поработали на трансферном рынке с прицелом на перспективу оставить за собой, как минимум, все национальные трофеи по итогам предстоящего сезона. Очевидно, что особо выделялось на фоне остальных возвращение нападающего Ромелу Лукаку, однако подписания молодых Кристиана Асллани, Рауля Беллановы и Андре Онана также не стоит выпускать из виду. Непосредственную подготовку к сезону через товарищеские матчи «нерадзурри» ведут не сильно активно, и при этом стараются затрагивать исключительно соперников из ближних к Италии стран: «Лугано» (4:1), «Монако» (2:2), «Ланс» (0:1).

Лион


Коллектив нидерландского специалиста Петера Боса в прошлом сезоне провалился на всех фронтах, поэтому результаты выступлений под руководством француза Руди Гарсии сезоном ранее выглядели на фоне итогового восьмого места в чемпионате и отсутствия пропуска в еврокубки настоящей катастрофой 25-летнего масштаба. Однако, «ткачи» привыкли строить долгоиграющие проекты, поэтому во время текущей трансферной кампании вернули в свой состав воспитанников Александера Ляказетта и Корентена Толиссо, а также за скромные деньги усилились Жоанном Лепенаном и Николасом Тальяфико, после чего «Лион» сразу принялись записывать чуть ли не в главные конкуренты ПСЖ.

Методика работы Боса во время предсезонных сборов также вызывает определенный интерес. Его команда дважды сыграла против киевского «Динамо» в середине июля за один день (1:3 и 3:0), но после этого больше трех футболистов на скамейке запасных в последующих играх против «Андерлехта» (3:2, 0:3), также – в один день, «Виллем ІІ» (0:5) и «Фейеноорда» (2:0), не размещала. Как видим нидерландец любит испытывать команду на прочность, однако предстоящая игра для «ткачей» станет последней в подготовке, после чего они уже будут думать о чемпионате страны.

Ориентировочные составы


«Интер»: Ханданович – Бастони, де Врей, Дармиан – Лазаро, Барелла, Чалханоглу, Брозович, Думфрис – Лукаку, Мартинес.

«Лион»: Лопеш – Энрике, Лукеба, Мендес, Гюсто – Рейн-Аделаид, Лепенан, Пакета – Токо-Экамби, Ляказетт, Тете.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре в атаке преуспеют обе стороны. Нашей ставкой будет позиция – Обе забьют с коэффициентом 1.56 по линии Parimatch.

30 июля, суббота

«Тоттенхэм» – «Рома»
Чезена. «Стадио Дино Мануцци». 21:30
Прогноз Sport.ua – 3:1
Parimatch  
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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