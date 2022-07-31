Тоттенхэм – Рома – 0:1. Игра в Хайфе под дождем. Видео гола и обзор матча

В субботу, 30 июля, в 21:15 в израильской Хайфе на стадионе «Самми Офер» состоялся товарищеский матч, в котором играли лондонский «Тоттенхэм» и итальянская «Рома» (0:1).

Единственный гол на 29-й минуте забил Рожер Ибаньес.

Тоттенхэм – Рома – 0:1. Видео гола и обзор матча