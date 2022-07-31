Англия31 июля 2022, 06:25 | Обновлено 31 июля 2022, 06:44
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Тоттенхэм – Рома – 0:1. Игра в Хайфе под дождем. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча в Израиле
31 июля 2022, 06:25 | Обновлено 31 июля 2022, 06:44
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В субботу, 30 июля, в 21:15 в израильской Хайфе на стадионе «Самми Офер» состоялся товарищеский матч, в котором играли лондонский «Тоттенхэм» и итальянская «Рома» (0:1).
Единственный гол на 29-й минуте забил Рожер Ибаньес.
Тоттенхэм – Рома – 0:1. Видео гола и обзор матча
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