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  4. Тоттенхэм – Рома – 0:1. Игра в Хайфе под дождем. Видео гола и обзор матча
Англия
31 июля 2022, 06:25 | Обновлено 31 июля 2022, 06:44
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Тоттенхэм – Рома – 0:1. Игра в Хайфе под дождем. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча в Израиле

31 июля 2022, 06:25 | Обновлено 31 июля 2022, 06:44
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Тоттенхэм – Рома – 0:1. Игра в Хайфе под дождем. Видео гола и обзор матча
ФК Рома

В субботу, 30 июля, в 21:15 в израильской Хайфе на стадионе «Самми Офер» состоялся товарищеский матч, в котором играли лондонский «Тоттенхэм» и итальянская «Рома» (0:1). 

Единственный гол на 29-й минуте забил Рожер Ибаньес.

Тоттенхэм – Рома – 0:1. Видео гола и обзор матча

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Тоттенхэм Рома Рим товарищеские матчи видео голов и обзор Рожер Ибаньес
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Источник Sport.ua
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