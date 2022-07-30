В субботу, 30 июля, в Хайфе на стадионе «Самми Офер» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют лондонский «Тоттенхэм» и итальянская «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

Тоттенхэм



К итальянскому специалисту Антонио Конте в болельщицкой среде абсолютно каждого клуба, в которых ему приходилось работать, относились по-разному. Однако то, как он умеет готовить команду к изнурительному сезону, отмечали многие специалисты по физподготовке. Лондонский «Тоттенхэм» в этом плане исключением не стал, поэтому уже после первого тренировочного занятия даже самых статусных игроков «шпор» в прямом смысле уносили за пределы спортивной площадки.

Непосредственно к игровой части контрольных сборов итальянец, по большому счету, даже не притрагивался, так как его команда работает в едином коллективе примерно с первой недели июля, но к моменту наступления конца месяца сыграла в среднем всего одну игру за каждые семь дней. Да и соперники «шпор» при этом были не наивысшего качества, по сравнению с уже покрывшейся пылью победой на Audi Cup. Финалист прошлого розыгрыша Лиги Европы УЕФА, шотландский «Рейнджерс», был обыгран со счетом 2:1, шесть мячей получила в свои ворота сборная корейской Лиги во время турне лондонцев в тех широтах (6:3), а вот обыграть андалузскую «Севилью» уже не удалось (1:1).

Рома



Если Конте умеет измотать своих подопечных, то можете представить себе, что делает со своими командами эксцентричный португальский специалист Жозе Моуриньо. Очевидно, что предстоящая игра не будет иметь никакого значения исключительно в спортивном плане, однако для «Особенного» она точно будет носить соответствующий его прозвищу характер. Моуриньо был предшественником итальянца во главе «Тоттенхэма», поэтому все успехи Конте непосредственно бьют по раздутому эго Жозе. Впрочем, он в прошлом сезоне выиграл третий еврокубок в своей профессиональной карьере тренера, поэтому доказывать что-то кому-то не особо и должен.

Несмотря на активное поведение на трансферном рынке – громкое подписание Пауло Дибалы, Неманьи Матича и покупка Зеки Челика – «Рома» все еще находится в не самых оптимальных кондициях, хотя Моуриньо старается хорошенько прогнать своих подопечных именно по череде товарищеских матчей. Римляне играют с совершенно различными соперниками, но они при этом также, преимущественно, не имеют громкого имени: «Сандерленд» (2:0), «Портимоненсе» (2:0), «Асколи» (0:1), «Спортинг» (2:3) и «Ницца» (1:1). Примечательно, что из последних трех контрольных поединков «волки» не смогли выиграть ни в одном.

Ориентировочные составы



«Тоттенхэм»: Льорис – Санчес, Ромеро, Дайер – Эмерсон, Хойбьерг, Бентанкур, Сессеньон – Сон, Кейн, Ришарлисон.

«Рома»: Патрисиу – Кумбулла, Смоллинг, Манчини – Спинаццола, Матич, Пеллегрини, Челик – Дибала, Дзаньоло – Абрахам.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды поскупятся на забитые мячи. Нашей ставкой будет позиция – ТМ 3.5 с коэффициентом 1.90 по линии Parimatch.

30 июля, суббота