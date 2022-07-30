Наполи хочет арендовать самого дорогого вратаря в истории

«Наполи» заинтересован в услугах голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. По информации инсайдера Николо Скиры, испанец является приоритетной целью неаполитанцев на эту позицию.

Представители «Наполи» уже общались с агентом игрока. Совершить переход будет непросто. «Наполи» готов только взять Кепу в аренду, при чем с условием, что 50% зарплаты испанца возьмет на себя Челси».

Еще месяц назад Кепа заявлял, что может покинуть «Челси» из-за нехватки игровой практики. В прошлом сезоне на счету 27-летнего испанца 15 матчей за «Челси» во всех турнирах.