Наполи хочет арендовать самого дорогого вратаря в истории
Кепа Аррисабалага может покинуть «Челси»
«Наполи» заинтересован в услугах голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги. По информации инсайдера Николо Скиры, испанец является приоритетной целью неаполитанцев на эту позицию.
Представители «Наполи» уже общались с агентом игрока. Совершить переход будет непросто. «Наполи» готов только взять Кепу в аренду, при чем с условием, что 50% зарплаты испанца возьмет на себя Челси».
Еще месяц назад Кепа заявлял, что может покинуть «Челси» из-за нехватки игровой практики. В прошлом сезоне на счету 27-летнего испанца 15 матчей за «Челси» во всех турнирах.
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