Самый дорогой вратарь в истории может покинуть Челси

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага сообщил о том, что может покинуть «Челси» нынешним летом:

«Я нахожусь в очень большом клубе. Поговорю с тренером, и мы все решим. Но у меня есть четкое послание – я хочу играть больше».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в случае ухода Кепы «Челси» планирует заменить испанца голкипером «Лацио» Томасом Стракошей.

В прошлом сезоне Кепа проиграл конкуренцию за место в основе «Челси» Эдуару Менди и провел всего 15 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к Кепе со стороны «Ювентуса».