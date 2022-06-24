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Англия
24 июня 2022, 17:48 |
587
0

Самый дорогой вратарь в истории может покинуть Челси

Кепа Аррисабалага хочет больше игровой практики

24 июня 2022, 17:48 |
587
0
Самый дорогой вратарь в истории может покинуть Челси
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага сообщил о том, что может покинуть «Челси» нынешним летом:

«Я нахожусь в очень большом клубе. Поговорю с тренером, и мы все решим. Но у меня есть четкое послание – я хочу играть больше».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, в случае ухода Кепы «Челси» планирует заменить испанца голкипером «Лацио» Томасом Стракошей.

В прошлом сезоне Кепа проиграл конкуренцию за место в основе «Челси» Эдуару Менди и провел всего 15 матчей во всех турнирах. Ранее сообщалось об интересе к Кепе со стороны «Ювентуса».

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Кепа Аррисабалага Челси Томас Стракоша Лацио Фабрицио Романо трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник твиттер Фабрицио Романо
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