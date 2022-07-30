Минус конкурент для Зинченко. Арсенал отправит Тавареша в аренду в Марсель

«Арсенал» отдал в годичную аренду «Марселю» своего защитника Нуну Тавареша. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, опция выкупа в арендное соглашение не будет включена. Ранее Тавареш был близок к полноценному трансферу в «Аталанту», но сделка сорвалась.

Тавареш выступает на позиции левого защитника и поэтому был прямым конкурентом за место в основе новичка команды Александра Зинченко, которого наставник «Арсенала» Микель Артета планирует использовать именно слева в защите.

Тавареш перешел в «Арсенал» год назад из «Бенфики». В прошлом сезоне на счету 22-летнего португальца 1 гол и 2 ассиста в 28 матчах за «Арсенал» во всех турнирах.