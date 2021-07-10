Арсенал объявил о трансфере молодого защитника Бенфики

«Арсенал» объявил о переходе 21-летнего защитника «Бенфики» Бруну Тавареша.
Молодой португалец подписал с клубом долгосрочный контракт. О сумме сделки клуб не сообщает.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Арсенал» заплатит за флангового защитника 8 млн евро.
Тавареш провел за «Бенфику» 41 матч, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. В составе клуба он стал обладателем Суперкубка Португалии.
Ранее «Арсенал» отправил своего хавбека в «Марсель».
Welcome to The Arsenal, Nuno Tavares 👋 pic.twitter.com/379qyLXrxG— Arsenal (@Arsenal) July 10, 2021
Источник — ФК Арсенал Лондон
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