Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Конкурент для Коваленко? Специя арендовала Мальдини-младшего
Италия
30 июля 2022, 08:38 |
153
0

Конкурент для Коваленко? Специя арендовала Мальдини-младшего

Даниэль Мальдини будет выступать за «Специю»

30 июля 2022, 08:38 |
153
0
Конкурент для Коваленко? Специя арендовала Мальдини-младшего
ФК Специя

«Специя» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Даниэля Мальдини. Речь идет об аренде сроком на один год.

В прошлом сезоне на счету сына легендарного Паоло Мальдини 1 гол в 13 матчах за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего итальянца оценивается в 2 миллиона евро.

Основная позиция Даниэля Мальдини – атакующий полузащитник, поэтому он может стать прямым конкурентом для Виктора Коваленко, который близок к возвращению в «Специю».

По теме:
Львов ищет усиление. На просмотре – три полузащитника
Защитник Металлиста перешел в армянский клуб
Динамовец навсегда. Вербич попрощался с болельщиками киевского клуба
Даниэль Мальдини Милан Специя трансферы трансферы Серии A Виктор Коваленко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Товарищеские матчи. Аталанта проиграла Ньюкаслу, Челси разобрался с Удинезе
Футбол | 30 июля 2022, 03:59 0
Товарищеские матчи. Аталанта проиграла Ньюкаслу, Челси разобрался с Удинезе
Товарищеские матчи. Аталанта проиграла Ньюкаслу, Челси разобрался с Удинезе

Малиновский вышел на замену

Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер
Футбол | 29 июля 2022, 09:08 11
Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер
Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер

Обозреватель Sport.ua – о возвращении Богдана Михайличенко в УПЛ

Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
Футбол | 29.07.2022, 16:24
Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
Вербич приостановит контракт с Динамо и перейдет в Панатинаикос – СМИ
ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо
Футбол | 30.07.2022, 03:18
ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо
ВИДЕО. Два гола за 5 минут. Новичок Эвертона оформил дубль в ворота Динамо
Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо
Футбол | 29.07.2022, 15:50
Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо
Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Генштаб ВСУ: «россия добавляет силы на Запорожское направление»
Генштаб ВСУ: «россия добавляет силы на Запорожское направление»
28.07.2022, 11:38 1
Война
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
28.07.2022, 13:00
Футбол
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
28.07.2022, 10:09
Футбол
В Индии состоялось открытие шахматной Олимпиады. Украина узнала соперников
В Индии состоялось открытие шахматной Олимпиады. Украина узнала соперников
28.07.2022, 22:05
Другие виды
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
28.07.2022, 19:05 8
Футбол
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
Варшава. Байндл вышла в полуфинал
29.07.2022, 18:01 2
Теннис
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
30.07.2022, 06:23
Другие виды
Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов
Стало известно, где и когда Динамо сыграет со Штурмом в Лиге чемпионов
29.07.2022, 06:48 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем