Конкурент для Коваленко? Специя арендовала Мальдини-младшего

«Специя» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Даниэля Мальдини. Речь идет об аренде сроком на один год.

В прошлом сезоне на счету сына легендарного Паоло Мальдини 1 гол в 13 матчах за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего итальянца оценивается в 2 миллиона евро.

Основная позиция Даниэля Мальдини – атакующий полузащитник, поэтому он может стать прямым конкурентом для Виктора Коваленко, который близок к возвращению в «Специю».