Конкурент для Коваленко? Специя арендовала Мальдини-младшего
Даниэль Мальдини будет выступать за «Специю»
«Специя» официально сообщила о подписании полузащитника «Милана» Даниэля Мальдини. Речь идет об аренде сроком на один год.
В прошлом сезоне на счету сына легендарного Паоло Мальдини 1 гол в 13 матчах за «Милан» во всех турнирах. Трансферная стоимость 20-летнего итальянца оценивается в 2 миллиона евро.
Основная позиция Даниэля Мальдини – атакующий полузащитник, поэтому он может стать прямым конкурентом для Виктора Коваленко, который близок к возвращению в «Специю».
ɪ ᴀᴍ ᴅᴀɴɪᴇʟ, ɪ ᴀᴍ ᴍᴀʟᴅɪɴɪ pic.twitter.com/I0rpa7fwAY— Spezia Calcio (@acspezia) July 29, 2022
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