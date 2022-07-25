Источник: Коваленко в шаге от возвращения в Специю

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко в ближайшее время вернется в «Специю». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Речь идет об аренде на один год с обязательным выкупом летом 2023 года. При этом, по информации Ди Марцио, Коваленко будет не последним подписанием «Специи» в линию полузащиты нынешним летом.

Напомним, прошлый сезон Коваленко также провел в «Специи» на правах аренды. На его счету 1 гол и 4 ассиста в 26 матчах.