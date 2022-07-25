Италия25 июля 2022, 20:52 |
582
0
Источник: Коваленко в шаге от возвращения в Специю
Украинский хавбек уйдет в аренду с обязательным выкупом
25 июля 2022, 20:52 |
582
0
Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко в ближайшее время вернется в «Специю». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Речь идет об аренде на один год с обязательным выкупом летом 2023 года. При этом, по информации Ди Марцио, Коваленко будет не последним подписанием «Специи» в линию полузащиты нынешним летом.
Напомним, прошлый сезон Коваленко также провел в «Специи» на правах аренды. На его счету 1 гол и 4 ассиста в 26 матчах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 24 июля 2022, 22:40 10
Украинцы стали вице-чемпионами студенческого чемпионата мира
Футбол | 25 июля 2022, 07:00 2
Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля
Футбол | 25.07.2022, 14:28
Футбол | 25.07.2022, 10:17
Футбол | 25.07.2022, 20:49
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.07.2022, 15:27 1
25.07.2022, 06:05 8
25.07.2022, 14:41 18
24.07.2022, 23:45 8
24.07.2022, 08:24 5
24.07.2022, 06:45 1
24.07.2022, 18:10 1
25.07.2022, 07:59 7