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  4. Источник: Коваленко в шаге от возвращения в Специю
Италия
25 июля 2022, 20:52 |
582
0

Источник: Коваленко в шаге от возвращения в Специю

Украинский хавбек уйдет в аренду с обязательным выкупом

25 июля 2022, 20:52 |
582
0
Источник: Коваленко в шаге от возвращения в Специю
ФК Специя. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко в ближайшее время вернется в «Специю». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Речь идет об аренде на один год с обязательным выкупом летом 2023 года. При этом, по информации Ди Марцио, Коваленко будет не последним подписанием «Специи» в линию полузащиты нынешним летом.

Напомним, прошлый сезон Коваленко также провел в «Специи» на правах аренды. На его счету 1 гол и 4 ассиста в 26 матчах.

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Виктор Коваленко Специя Аталанта трансферы трансферы Серии A аренда игрока Джанлука Ди Марцио
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Источник Сайт Джанлуки Ди Марцио
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