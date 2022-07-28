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Англия
28 июля 2022, 14:18 | Обновлено 28 июля 2022, 15:14
2266
2

Динамо отправилось в Ливерпуль на матч с Эвертоном

Киевляне взяли курс на Туманный Альбион

28 июля 2022, 14:18 | Обновлено 28 июля 2022, 15:14
2266
2
Динамо отправилось в Ливерпуль на матч с Эвертоном
ФК Динамо Киев

После победного матча против «Фенербахче» (2:1) в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов динамовцы переночевали в Стамбуле и на следующий день взяли курс на Туманный Альбион.

Из аэропорта столицы Турции «бело-синие» вылетели в Манчестер. В воздухе киевская команда проведет 4,5 часа. По прилету динамовцы преодолеют еще 60 км на автобусе до Ливерпуля.

В этом городе подопечных Мирчи Луческу ожидает встреча с клубом английской Премьер-лиги. Матч с «Эвертоном» на стадионе «Гудисон Парк» пройдет в рамках благотворительного турне киевлян. Вырученные от продажи билетов средства будут направлены на решение наибольших гуманитарных проблем, вызванных войной россии в Украине.

Поединок «Эвертон» – «Динамо» состоится в пятницу, 29 июля, начало – в 21:45 по киевскому времени.

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Источник ФК Динамо Киев
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Ігор Аврамчук
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