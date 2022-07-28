Семь выводов после матча Фенербахче – Динамо

«Фенербахче» был фаворитом. И в первом поединке, и особенно во втором. Но победило все равно «Динамо». Команда Луческу уже гарантировала себе еврокубковую осень – у нее будет как минимум группа Лиги Европы. Но может быть и группа Лиги чемпионов, если получится успешно пройти еще два раунда. Но сейчас – не о том, что будет, а о том, что было. Выводы по горячим следам поединка на «Шюкрю Шарачоглу».

1. Не все гениальное – просто, но тем не менее…

Луческу не менял стартовый состав после первой игры. Собственно, менять было незачем. У румынского тренера по понятным причинам сейчас нет особой возможности для ротации. Поэтому он опирается на тех, кто есть в наличии. И кто готов более остальных.

План на игру был понятен: выдержать стартовый натиск соперника, не пропустить, особенно на первых минутах, и огрызаться в контратаках. Можем с уверенностью сказать, что план сработал. Из желаемого воплотилось в жизнь очень многое. Если вообще не все.

Обязательно нужно похвалить за выдержку и мудрость динамовского тренера, за терпение, волю и характер – динамовских футболистов. И еще обязательно – футбольного Бога. За нашу удачу.

2. Фарт был на нашей стороне. Но везет ведь сильнейшим

Уже на десятой минуте хозяева открыли счет – Валенсия протащил мяч по левой бровке, протаранив Забарного, и отдал передачу на дальнюю штангу на Кинга, который затолкал мяч в ворота. Но судья отменил гол, углядев нарушение на Илье.

Просмотр эпизода четкой аргументации в любую сторону не дает. В данном случае, на мой взгляд, можно трактовать и в пользу защищающейся стороны, и в пользу нападения. Итальянский рефери посчитал, что Валенсия нарушил правила против нашего защитника. Принимаем эту трактовку от всей души.

Далее был отличный удар Кахведжи со штрафного – умницу Бущана подстраховала штанга. Ну и определяющий во всех отношениях момент – удаление Юксека в начале второго тайма.

3. Удаление сломало игру хозяев и заложило фундамент для победы гостей

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Будем откровенны: в равных составах динамовцы почти ничего не создали у чужих ворот. Но стоило Иратти за вторую желтую карточку удалить Юксека, как сразу же игра перевернулась с ног на голову.

В данном случае нужно вести речь не о какой-то двойной трактовке эпизода с участием Юксека и Буяльского. Нет, в том моменте судья поступил полностью по букве закона: турок зарядил сзади по ногам украинца, зацепив параллельно и мяч, и сразу же получил справедливое вознаграждение.

Тут дело в другом. По всей видимости, итог поединка был бы иным без этого удаления. В ровных составах у нашего вице-чемпиона было очень мало шансов. А вот когда получили численное преимущество, сразу стало легче дышать. Прежде всего потому, что у «Фенера» оказалась зияющая дыра в центре поля. «Залатать» ее команде Жезуса так и не удалось.

4. «Фенербахче» тоже заслужил на лестные слова, но команда еще «сырая»

Скажу, может, парадоксальную ведь, но, на мой взгляд, «Динамо» - более сыгранная и опытная команда, нежели «Фенербахче». Несмотря на все свои очевидные проблемы, «бело-синие» смогли сохранить и свой костяк, и свою игру. Чего точно не скажешь о «канарейках». Безусловно, это их проблемы, но мы ведь должны быть объективными…

Объективность в том, что Жезус играл против «Динамо» в режиме «с корабля – на бал». Старую конструкцию португалец вроде бы как и сломал, но вот новую еще не построил. Его «Фенербахче» - это подбор хороших игроков, но вот целостной картины еще нет. И нет еще оптимальных кондиций – это было видно и в конце первого тайма, когда команда заметно устала после резвого старта, и особенно после удаления Юксека.

Сопернику обязательно нужно отдать должное за желание сравнять счет – и они таки добились своего, но в овертаймах наши были сильнее. И не только потому, что имели на одного игрока больше.

5. Бущан

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Тут все понятно. Когда у тебя в команде есть такой вратарь, можно не особо переживать о безопасности ворот. Потому что ворота под надежным присмотром. Единственный минус - ошибка на выходе, когда Солои сравнял счет в матче.

Жора был лучшим в «Динамо» в первом поединке, а в ответном и вовсе стал героем. Окромя взятого пенальти, Бущан совершил еще как минимум три стопроцентных сейва. Однозначный респект.

6. Порадовала динамовская полузащита, разочаровал Беседин

Уже по игре в Лодзи было видно, что по сравнению с межсезонными поединками, в которых многие динамовцы были похожи на собственную тень, начался медленный прогресс. Шапаренко, Сидорчук, Буяльский – эти парни потихоньку начали набирать кондиции. Ответная встреча подтвердила данную тенденцию.

По большому счету, особых «личностных» претензий к динамовцам после игры в Стамбуле быть не может. Победителей ведь не судят: хотя бы поэтому. А коль так, всем спасибо за терпение, характер и волю к победе.

Но вот игра Беседина… Уж извините, во что именно играл Артем, и почему он ничегошеньки не сделал – для меня это большой вопрос. Беда, что на данный момент он в линии атаки фактически безальтернативный.

7. Своевременные замены от Луческу

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В первом поединке динамовский тренер медлил с заменами. Потому что хоть и можно было менять многих, но вот выпускать на матч было практически некого. А вот во второй встрече румын очень оперативно и прозорливо подошел к этому вопросу.

Выход Ваната, все же, вынесем за скобки – это вынужденная замена в конце первого тайма. Если бы Вербич был готов продолжать игру, Влад бы вышел, в лучшем случае, позже. А вот остальные пертурбации – очень удачные.

Шепелев и Гармаш однозначно усилили динамовские действия в середине поля и атаке. Караваев вообще стал героем поединка (наряду с Бущаном). Попал в «ноты» и Вивчаренко, на счету которого решающий ассист.

В общем, как оказалось, у «Динамо» даже в нынешних экстремальных условиях есть и хороший резерв, и возможность маневра, и командный класс. Да и фарт пока что за нас.

Будем надеяться, что всего этого добра будет достаточно, дабы обыграть «Штурм».