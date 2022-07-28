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  4. Источник: Хавбек Металлиста подписал контракт с Днепром-1
Украина. Премьер лига
28 июля 2022, 10:48 |
92
0

Источник: Хавбек Металлиста подписал контракт с Днепром-1

Руслан Бабенко вскоре сменит клуб

28 июля 2022, 10:48 |
92
0
Источник: Хавбек Металлиста подписал контракт с Днепром-1
Footboom. Руслан Бабенко

Полузащитник «Металлиста» Руслан Бабенко подписал двухлетний контракт с «Днепром-1». Об этом сообщает FootBoom.

Еще на прошлой неделе сообщалось о том, что Бабенко находится на просмотре в «Днепре-1». При этом в сам «Металлист» Бабенко перешел лишь в начале июля.

До этого Бабенко защищал цвета житомирского «Полесья».

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Источник Footboom
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