Источник: Хавбек Металлиста подписал контракт с Днепром-1

Полузащитник «Металлиста» Руслан Бабенко подписал двухлетний контракт с «Днепром-1». Об этом сообщает FootBoom.

Еще на прошлой неделе сообщалось о том, что Бабенко находится на просмотре в «Днепре-1». При этом в сам «Металлист» Бабенко перешел лишь в начале июля.

До этого Бабенко защищал цвета житомирского «Полесья».