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Украина. Премьер лига
23 июля 2022, 02:58 | Обновлено 23 июля 2022, 03:12
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0

Кучер хочет забрать в аренду в Днепр-1 из Металлиста опытного футболиста

Хавбек Руслан Бабенко проходит просмотр в клубе из Днепра

23 июля 2022, 02:58 | Обновлено 23 июля 2022, 03:12
80
0
Кучер хочет забрать в аренду в Днепр-1 из Металлиста опытного футболиста
ФК Днепр. Руслан Бабенко

Хавбек Руслан Бабенко, который недавно подписал контракт с «Металлистом», находится на просмотре в «Днепре-1».

Центральный полузащитник должен был пополнить усилить харьковский клуб, но теперь получил шанс проявить себя в СК.

Новый главный тренер команды Александр Кучер заинтересован в трансфере опытного 30-летнего полузащитника. Днепровский клуб хочет арендовать игрока.

Ранее Бабенко выступал в клубах: Днепр, Волынь Луцк, Сталь Каменское, Буде-Глимт (Норвегия), Заря Луганск, Черноморец Одесса, Ракув (Польша), Олимпик Донецк, Полесье Житомир.

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Руслан Бабенко Металлист Харьков Днепр-1 трансферы УПЛ трансферы аренда игрока Александр Кучер
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Источник Фан-сайт ФК Днепр
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