Кучер хочет забрать в аренду в Днепр-1 из Металлиста опытного футболиста
Хавбек Руслан Бабенко проходит просмотр в клубе из Днепра
Хавбек Руслан Бабенко, который недавно подписал контракт с «Металлистом», находится на просмотре в «Днепре-1».
Центральный полузащитник должен был пополнить усилить харьковский клуб, но теперь получил шанс проявить себя в СК.
Новый главный тренер команды Александр Кучер заинтересован в трансфере опытного 30-летнего полузащитника. Днепровский клуб хочет арендовать игрока.
Ранее Бабенко выступал в клубах: Днепр, Волынь Луцк, Сталь Каменское, Буде-Глимт (Норвегия), Заря Луганск, Черноморец Одесса, Ракув (Польша), Олимпик Донецк, Полесье Житомир.
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