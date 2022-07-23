Кучер хочет забрать в аренду в Днепр-1 из Металлиста опытного футболиста

Хавбек Руслан Бабенко, который недавно подписал контракт с «Металлистом», находится на просмотре в «Днепре-1».

Центральный полузащитник должен был пополнить усилить харьковский клуб, но теперь получил шанс проявить себя в СК.

Новый главный тренер команды Александр Кучер заинтересован в трансфере опытного 30-летнего полузащитника. Днепровский клуб хочет арендовать игрока.

Ранее Бабенко выступал в клубах: Днепр, Волынь Луцк, Сталь Каменское, Буде-Глимт (Норвегия), Заря Луганск, Черноморец Одесса, Ракув (Польша), Олимпик Донецк, Полесье Житомир.