Англия28 июля 2022, 04:04 |
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Зальцбург – Ливерпуль – 1:0. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча
28 июля 2022, 04:04 |
87
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Английский «Ливерпуль» в товарищеском матче потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» со счетом 0:1.
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