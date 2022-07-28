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  4. Зальцбург – Ливерпуль – 1:0. Видео гола и обзор матча
Англия
28 июля 2022, 04:04 |
87
0

Зальцбург – Ливерпуль – 1:0. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча

28 июля 2022, 04:04 |
87
0
Зальцбург – Ливерпуль – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» в товарищеском матче потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» со счетом 0:1.

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Источник Sport.ua
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