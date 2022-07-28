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Англия
28 июля 2022, 02:30 | Обновлено 28 июля 2022, 02:56
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0

Ливерпуль проиграл Зальцбургу в спарринге

Команда Юргена Клоппа не смогла забить австрийскому клубу

28 июля 2022, 02:30 | Обновлено 28 июля 2022, 02:56
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0
Ливерпуль проиграл Зальцбургу в спарринге
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Ливерпуль» потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал Беньямин Шешко, отличившийся на 31-й минуте.

Контрольный матч

«Зальцбург» — «Ливерпуль» – 1:0
Гол: Шешко, 31.

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Источник Sport.ua
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