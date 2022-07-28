Англия28 июля 2022, 02:30 | Обновлено 28 июля 2022, 02:56
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Ливерпуль проиграл Зальцбургу в спарринге
Команда Юргена Клоппа не смогла забить австрийскому клубу
28 июля 2022, 02:30 | Обновлено 28 июля 2022, 02:56
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Английский «Ливерпуль» потерпел поражение от австрийского «Зальцбурга» в товарищеском матче.
Встреча завершилась со счетом 1:0. Автором победного гола стал Беньямин Шешко, отличившийся на 31-й минуте.
Контрольный матч
«Зальцбург» — «Ливерпуль» – 1:0
Гол: Шешко, 31.
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