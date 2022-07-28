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  4. ВИДЕО. Как Караваев похоронил Фенербахче за скандирование про путина
Лига чемпионов
28 июля 2022, 00:29 | Обновлено 28 июля 2022, 00:58
2136
1

ВИДЕО. Как Караваев похоронил Фенербахче за скандирование про путина

Решающий гол футболисты «Динамо» забили на 114-й минуте матча Q2 ЛЧ

28 июля 2022, 00:29 | Обновлено 28 июля 2022, 00:58
2136
1
ВИДЕО. Как Караваев похоронил Фенербахче за скандирование про путина
2+2. Александр Караваев

Киевское «Динамо» во 2-м раунде отбора к Лиге чемпионов победило турецкий «Фенербахче» (0:0, 2:1 OT).

Защитник Александр Караваев похоронил «Фенербахче», свой бывший клуб, за скандирование про путина.

Решающий гол футболисты «Динамо» забили в овертайме на 114-й минуте матча.

ВИДЕО. Как Караваев похоронил Фенербахче за скандирование про путина

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Динамо Киев Фенербахче Александр Караваев видео голов и обзор Лига чемпионов Фенербахче - Динамо Владимир Путин (х..ло)
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Источник Sport.ua
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Burevestnik
После прострела левого защитника Вивчаренко гол забил правый защитник Караваев. 
 
== 
После прострела защитника Кенжёры гол забил полузащитник Буяльский. 

==
татотакэ...
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