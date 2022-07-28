Лига чемпионов28 июля 2022, 00:29 | Обновлено 28 июля 2022, 00:58
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ВИДЕО. Как Караваев похоронил Фенербахче за скандирование про путина
Решающий гол футболисты «Динамо» забили на 114-й минуте матча Q2 ЛЧ
28 июля 2022, 00:29 | Обновлено 28 июля 2022, 00:58
2136
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Киевское «Динамо» во 2-м раунде отбора к Лиге чемпионов победило турецкий «Фенербахче» (0:0, 2:1 OT).
Защитник Александр Караваев похоронил «Фенербахче», свой бывший клуб, за скандирование про путина.
Решающий гол футболисты «Динамо» забили в овертайме на 114-й минуте матча.
ВИДЕО. Как Караваев похоронил Фенербахче за скандирование про путина
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