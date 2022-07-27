Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Соперником киевлян в Q3 ЛЧ будет австрийский «Штурм» из города Грац
Стало известно, с кем сыграет «Динамо» в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов после победы над турецким «Фенербахче» в Q2 ЛЧ (0:0, 2:1 OT).
Соперником киевлян будет австрийский Штурм. Даты матчей Q3 Лиги чемпионов: 2/3 и 9/10 августа.
Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный поединок пройдет в Австрии.
Победители Q3 выйдут в раунд плей-офф (он же Q4) Лиги чемпионов. Проигравшие команды в Пути чемпионов попадут в Q4 (раунд плей-офф) Лиги Европы, а неудачники Пути представителей лиг (по которому идет «Динамо») сыграют сразу на групповом этапе Лиги Европы.
Таким образом, победив в Турции, «Динамо» гарантировало себе евроосень. Киевляне сыграют в групповом раунде либо Лиги чемпионов, либо Лиги Европы.
Лига чемпионов 2022/23
3-й раунд квалификации (Q3), 2/3 и 9/10 августа
Путь представителей лиг
- Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды)
- Динамо Киев (Украина) – Штурм (Австрия)
- Сен-Жилуаз (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия)
- Бенфика (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания)
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