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  4. Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Лига чемпионов
27 июля 2022, 22:52 | Обновлено 27 июля 2022, 23:00
14545
3

Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов

Соперником киевлян в Q3 ЛЧ будет австрийский «Штурм» из города Грац

27 июля 2022, 22:52 | Обновлено 27 июля 2022, 23:00
14545
3
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
ФК Штурм Грац

Стало известно, с кем сыграет «Динамо» в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов после победы над турецким «Фенербахче» в Q2 ЛЧ (0:0, 2:1 OT).

Соперником киевлян будет австрийский Штурм. Даты матчей Q3 Лиги чемпионов: 2/3 и 9/10 августа.

Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный поединок пройдет в Австрии.

Победители Q3 выйдут в раунд плей-офф (он же Q4) Лиги чемпионов. Проигравшие команды в Пути чемпионов попадут в Q4 (раунд плей-офф) Лиги Европы, а неудачники Пути представителей лиг (по которому идет «Динамо») сыграют сразу на групповом этапе Лиги Европы.

Таким образом, победив в Турции, «Динамо» гарантировало себе евроосень. Киевляне сыграют в групповом раунде либо Лиги чемпионов, либо Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 2/3 и 9/10 августа

Путь представителей лиг

  •  Монако (Франция) –  ПСВ (Нидерланды)
  •  Динамо Киев (Украина) –  Штурм (Австрия)
  •  Сен-Жилуаз (Бельгия) –  Рейнджерс (Шотландия)
  •  Бенфика (Португалия) –  Мидтьюлланд (Дания)
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua
ох і журналісти, про Штурм було відомо давно. Стало відомо хто зіграє зі Штурмом
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+18
VK-Sport
Правильніше писати треба, стало відомо з ким зіграє саме Штурм, вони чекали на переможця пари Динамо - Фенербахче.
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+10
avk2307
Треба перемагати Штурм
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+8
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