Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Китцбюэль. Доминик Тим вышел в четвертьфинал
ATP
27 июля 2022, 20:08 | Обновлено 28 июля 2022, 02:47
183
0

Китцбюэль. Доминик Тим вышел в четвертьфинал

Австриец выиграл 7 матчей из последних 9 на уровне ATP

27 июля 2022, 20:08 | Обновлено 28 июля 2022, 02:47
183
0
Китцбюэль. Доминик Тим вышел в четвертьфинал
Instagram. Доминик Тим

Доминик Тим потихоньку возвращает былую форму. За 3 недели он 3 раза вышел в четвертьфинал турниров серии ATP (Бастад 1/4, Гштаад 1/4, Китцбюэль). 

В 1/8 финала грунтового турнира в Китцбюэле (Австрия) Доминик Тим (АТР 199) выиграл у своего соотечественника Себастьяна Офнера (АТР 235) в трех сетах со счетом 6:2, 3:6, 6:3.

АТР Китцбюєль (Австрия). 1/8 финала. Грунт

Доминик Тим (Австрия) - Себастьян Офнер (Австрия) - 6:2, 3:6, 6:3.

Стоит отметить, что Себастьян дважды вел с брейком в третьем сете, но дожать Тима так и не смог. 

Далее Доминик сыграет с немцем Янником Ханфманном (ATP 140). Это будет их первая личная встреча.

По теме:
В статусе лаки-лузера. Виталий Сачко впервые в сезоне сыграет в основе АТР
Виталий Сачко поборется с австрийцем за право выхода в основу Китцбюэля
Тим впервые с 2020-го обыграл соперника из первой двадцатки
Доминик Тим Себастьян Офнер ATP Китцбюэль Янник Ханфманн
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ATP Tour
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Теннис | 25 июля 2022, 09:42 0
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины
Рейтинг ATP. Алексей Крутых потерял статус первой ракетки Украины

Карлос Алькарас дебютировал в первой пятерке мирового рейтинга

Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Футбол | 27 июля 2022, 10:49 1
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах
Ребров рассказал, кого из игроков Динамо видит в топ-чемпионатах

Тренер назвал несколько фамилий

ГОРЯИНОВ: «Русский язык? Этим подонкам не место в цивилизованном мире»
Футбол | 27.07.2022, 18:40
ГОРЯИНОВ: «Русский язык? Этим подонкам не место в цивилизованном мире»
ГОРЯИНОВ: «Русский язык? Этим подонкам не место в цивилизованном мире»
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Футбол | 27.07.2022, 06:55
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
Шахтер уступил Аяксу, Мудрик забил гол-шедевр, Траоре принял решение
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Футбол | 27.07.2022, 23:07
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
27.07.2022, 22:36 43
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41
Биатлон
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
Конкурент Лунина выразил недовольство зарплатой в Реале
26.07.2022, 17:07 3
Футбол
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
27.07.2022, 22:52 4
Футбол
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
Топ-состав. Лэнь, Михайлюк и Герун приедут в сборную Украины
26.07.2022, 11:52 2
Баскетбол
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
26.07.2022, 17:25
Другие виды
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Фенербахче – Динамо
27.07.2022, 09:04 3
Футбол
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
26.07.2022, 22:12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем