Юрген КЛОПП: «Мане сказал мне, что он ищет новый вызов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Садио Мане в «Баварию».

«Мане сказал мне, и его агент сказал мне, что он ищет новый вызов. Тогда я сказал ему спасибо с глубоким уважением. Я очень уважаю его как игрока, и я желаю ему всего наилучшего. Он будет играть целую вечность, может играть до 38 или 39 лет. Его тело — это просто сумасшествие. У «Баварии» действительно появился еще один хороший игрок.

Мы хотим использовать это в будущем в качестве примера, это совершенно нормально, что иногда в карьере необходимы изменения. В этом случае Мане хотел этого, а мы согласились, и теперь мы оба пытаемся извлечь из этого максимум пользы. Меня действительно устраивает ситуация. Нам будет его не хватать как со спортивной точки зрения, так и как человека. Но я в порядке, потому что такова жизнь», - сказал Клопп.