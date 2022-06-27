Стал известен игровой номер Мане в Баварии

Новичок мюнхенской «Баварии» Садио Мане рассказал, что будет играть в немецкой команде под номером 17.

«Я определился с 17-м номером на футболке «Баварии» и хочу отпраздновать большой успех с моей командой и этим номером. Теперь я действительно с нетерпением жду возможности начать подготовку к сезону с моими новыми товарищами по команде», - сказал Мане.

Напомним, Садио Мане подписал контракт с «Баварией» до 2025 года и будет зарабатывать 20 миллионов евро в год.