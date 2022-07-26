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  4. Джейми КАРРАГЕР: «Холанд – последний элемент для победы Ман Сити в ЛЧ»
Англия
26 июля 2022, 11:08 |
47
0

Джейми КАРРАГЕР: «Холанд – последний элемент для победы Ман Сити в ЛЧ»

Легендарный защитник – о трансфере Эрлинга Холанда

26 июля 2022, 11:08 |
47
0
Джейми КАРРАГЕР: «Холанд – последний элемент для победы Ман Сити в ЛЧ»
ФК Манчестер Сити. Эрлинг Холанд

Легендарный английский защитник Джейми Каррагер оценил, как переход Эрлинга Холанда в «Манчестер Сити» повлияет на расстановку сил в АПЛ и в Европе:

«Я по-прежнему считаю «Сити» фаворитом АПЛ, но не думаю, что Холанд сильно изменит ситуацию для них с точки зрения победы в чемпионате, потому что они и сейчас его выигрывают. Они набирают 95-100 очков. Только если они хотят набрать 110 очков – столько всего разыгрывается.

Думаю, что Холанд станет последним элементом для победы «Ман Сити» в Лиге чемпионов. Если бы он играл за них на выезде против «Реала», то они бы не проиграли, а выиграли, вышли бы в финал. Думаю, именно эту разницу и даст Холанд. Не считаю, что он сильно изменит ситуацию в АПЛ, потому что там «Ман Сити» и без него хорош.

Если посмотреть на то, что сделал «Ливерпуль», чтобы догнать «Ман Сити» и достичь уровня в 90+ очков, то они купили Алиссона и ван Дейка. Вот они действительно все изменили. Они вывели «Ливерпуль» с уровня, где он набирал 75 очков, до того, что сейчас они нацелены на 95 баллов.

Считаю, что «Ман Сити» уже на этом уровне, так что не думаю, что Холанд станет таким игроком для команды. Но с таким нападающим у «Ман Сити» появляется отличная возможность на победу в Лиге чемпионов».

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Джейми Каррагер Эрлинг Холанд Манчестер Сити
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Источник talkSPORT
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