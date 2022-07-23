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23 июля 2022, 21:42 | Обновлено 23 июля 2022, 21:58
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ШЕВЧЕНКО: «Хотим напомнить о войне. Поляки очень гостеприимны к украинцам»

Андрей принял участие в благотворительном теннисном мероприятии в Кракове

23 июля 2022, 21:42 | Обновлено 23 июля 2022, 21:58
290
0
ШЕВЧЕНКО: «Хотим напомнить о войне. Поляки очень гостеприимны к украинцам»
Twitter

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, приняв участие в благотворительном теннисном мероприятии в Кракове, рассказал:

«Это мероприятие, организованное Игой Свёнтек, является большим сигналом солидарности. Это тем более важно, что, похоже, в мире потихоньку перестают говорить о войне в Украине. Между тем эта драма продолжается. И именно наша встреча помогает напомнить об этом. Мы должны говорить об этом.

Люди в Польше действительно удивительны в этом отношении. Ваша реакция и помощь моей стране, ваше гостеприимство. Ига Свёнтек организовала это мероприятие, она помогает Элине Свитолиной и ее Фонду собирать деньги для детей и молодежи из Украины. Это потрясающе.

Это личный выбор других спортсменов. Люди живут в своем мирном мире, у них все в порядке, и они не знают нашего мира. Война изменила все в моей жизни. Сейчас я здесь, в Кракове, чтобы открыто заявить, что это может случиться с каждым.

Я участвую в подобных благотворительных акциях, чтобы помочь своим землякам, своей стране. Речь идет о повышении осведомленности о драме, происходящей в мире. United24 – это платформа, инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война продолжается, но мы не можем сдаваться. Солдаты на фронте, как и простые люди в Украине, неустанно трудятся, чтобы наша страна всегда жила и функционировала. Спортивное сообщество должно объединиться вместе и распространять соответствующий месседж, повышать осведомленность. Да, мы можем помочь в этой ситуации. Да, чтобы, наконец, остановить войну.

Я видел много инициатив по оказанию помощи со стороны польских футболистов, в том числе Роберта Левандовски. Наши польские друзья так добры, хорошо относятся к моей стране. Большое спасибо за это!»

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Источник sport.interia.pl
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Andy Chak
Удачі, дай Бог!!!
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