ШЕВЧЕНКО: «Хотим напомнить о войне. Поляки очень гостеприимны к украинцам»

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко, приняв участие в благотворительном теннисном мероприятии в Кракове, рассказал:

«Это мероприятие, организованное Игой Свёнтек, является большим сигналом солидарности. Это тем более важно, что, похоже, в мире потихоньку перестают говорить о войне в Украине. Между тем эта драма продолжается. И именно наша встреча помогает напомнить об этом. Мы должны говорить об этом.

Люди в Польше действительно удивительны в этом отношении. Ваша реакция и помощь моей стране, ваше гостеприимство. Ига Свёнтек организовала это мероприятие, она помогает Элине Свитолиной и ее Фонду собирать деньги для детей и молодежи из Украины. Это потрясающе.

Это личный выбор других спортсменов. Люди живут в своем мирном мире, у них все в порядке, и они не знают нашего мира. Война изменила все в моей жизни. Сейчас я здесь, в Кракове, чтобы открыто заявить, что это может случиться с каждым.

Читайте также: Украинские легенды провели благотворительный теннисный матч

Я участвую в подобных благотворительных акциях, чтобы помочь своим землякам, своей стране. Речь идет о повышении осведомленности о драме, происходящей в мире. United24 – это платформа, инициированная Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Война продолжается, но мы не можем сдаваться. Солдаты на фронте, как и простые люди в Украине, неустанно трудятся, чтобы наша страна всегда жила и функционировала. Спортивное сообщество должно объединиться вместе и распространять соответствующий месседж, повышать осведомленность. Да, мы можем помочь в этой ситуации. Да, чтобы, наконец, остановить войну.

Я видел много инициатив по оказанию помощи со стороны польских футболистов, в том числе Роберта Левандовски. Наши польские друзья так добры, хорошо относятся к моей стране. Большое спасибо за это!»