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23 июля 2022, 19:30 | Обновлено 23 июля 2022, 20:08
401
0

Украинские легенды провели благотворительный теннисный матч

Стаховский сыграл матч, Свитолина судила, Шевченко наблюдал

23 июля 2022, 19:30 | Обновлено 23 июля 2022, 20:08
401
0
Украинские легенды провели благотворительный теннисный матч
Instagram. Сергей Стаховский, Андрей Шевченко, Элина Свитолина

Известные теннисисты Сергей Стаховский, Агнешка Радванська, Ига Свентек и Мартин Павельски сыграли благотворительный парный матч в поддержку детей Украины. Судьей была Элина Свитолина, которая приостановила свою карьеру из-за беременности. 

Мероприятие проходило в Кракове, на корте «Tauron Arena». В первом матче Свентек и Павелски выиграли у Стаховского с Радванськой со счетом 6:4. Далее было принято решение сыграть тай-брейк, где победили Сергей с Агнешкой со счетом 12:10. Затем, чтобы определить победителя, было сыграно решающее очко, которое взяли Ига с Мартином. 

После небольшого перерыва на корт вышли Ига и Агнешка. Девушки сыграли один сет – он остался за более опытной полячкой, которая, к сожалению, завершила карьеру. 

Благодаря благотворительному мероприятию удалось собрать более 2 млн злотых. Эта сумма приблизительно равна 422,000 евро. Средства будут переданы украинской национальной платформе UNITED 24, UNICEF Polska, а также фонду Элины Свитолиной для помощи украинским детям, которые пострадали от войны, развязанной россией.

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Сергей Стаховский Элина Свитолина Ига Свёнтек Агнешка Радваньска Мартин Павельски благотворительные матчи United24
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Источник Sport.ua
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