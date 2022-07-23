Украинские легенды провели благотворительный теннисный матч

Известные теннисисты Сергей Стаховский, Агнешка Радванська, Ига Свентек и Мартин Павельски сыграли благотворительный парный матч в поддержку детей Украины. Судьей была Элина Свитолина, которая приостановила свою карьеру из-за беременности.

Мероприятие проходило в Кракове, на корте «Tauron Arena». В первом матче Свентек и Павелски выиграли у Стаховского с Радванськой со счетом 6:4. Далее было принято решение сыграть тай-брейк, где победили Сергей с Агнешкой со счетом 12:10. Затем, чтобы определить победителя, было сыграно решающее очко, которое взяли Ига с Мартином.

После небольшого перерыва на корт вышли Ига и Агнешка. Девушки сыграли один сет – он остался за более опытной полячкой, которая, к сожалению, завершила карьеру.

Благодаря благотворительному мероприятию удалось собрать более 2 млн злотых. Эта сумма приблизительно равна 422,000 евро. Средства будут переданы украинской национальной платформе UNITED 24, UNICEF Polska, а также фонду Элины Свитолиной для помощи украинским детям, которые пострадали от войны, развязанной россией.