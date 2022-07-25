Виктория Пльзень – ХИК. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Чемпион Чехии должен выходить в следующий раунд
Во вторник, 26 июля, в чешском Пльзене на стадионе «Доосан Арена» состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местная «Виктория» примет финский ХИК. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по Киеву. Первая встреча завершилась победой «Виктории» со счетом 2:1.
Виктория Пльзень
Чемпион Чехии только вступил в борьбу за выход в групповой этап Лиги чемпионов. Разумеется, финнов «Виктория» Пльзень настроена проходить. И выездная победа сделала неплохой задел для успеха в противостоянии.
«Виктория Пльзень», несомненно, снова будет действовать первым номером. Чешскую команду устроит даже ничейный результат в ответном поединке, однако букмекеры уверены, что ей удастся одержать еще одну победу.
ХИК
Клуб из Хельсинков 31 раз становился чемпионом Финляндии, что является национальным рекордом. Также ХИК – единственный финский клуб, который сыграл в групповой стадии Лиги чемпионов. Но произошло это еще в далеком сезоне 1998/1999.
В предыдущем раунде нынешнего сезона Лиги чемпионов финны прошли латвийский РФШ. Причем сделал это ХИК лишь в серии послематчевых пенальти. Затем в домашнем поединке с «Викторией» добиться положительного результата не удалось, однако небольшие шансы на выездной реванш у ХИКа есть.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что «Виктория Пльзень» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.39 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Виктория Пльзень»: Станек – Холик, Перница, Чиггак, Гибш, Калвач, Буха, Копиц, Сикора, Москера, Хори.
ХИК: Хазард – Пелтола, Тенхо, Хосконен, Райтала, Хетемай, Вяянянен, Сойри, Мурило, Браун, Радулович.
26 июля, вторник
|«Виктория Пльзень» – ХИК (Первый матч – 2:1)
|Пльзень. «Доосан Арена». 20:00
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 2:1
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виталий отличился точным ударом на старте матча
Команды провели товарищеский матч в США