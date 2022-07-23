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  4. Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
Англия
23 июля 2022, 11:44 | Обновлено 23 июля 2022, 12:40
2452
2

Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»

В российском клубе уже раскатали губу

23 июля 2022, 11:44 | Обновлено 23 июля 2022, 12:40
2452
2
Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»
ФК Арсенал Лондон. Александр Зинченко

Руководство футбольного клуба «Уфа» рассчитывает получить за трансфер украинского защитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» более 250 тыяч евро. Об этом рассказал генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов.

До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с зимы 2015 года по лето 2016 года выступал за «Уфу».

«Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и все.

Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает», - сказал Газизов.

Напомним, «Манчестер Сити» выручил с продажи Зинченко 35 миллионов евро компенсации. Часть этой суммы получит донецкий «Шахтер» в рамках платежа солидарности.

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трансферы Арсенал Лондон Манчестер Сити Александр Зинченко трансферы АПЛ Уфа Шамиль Газизов
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Webracer
Закон є закон??!! Що-що уроди?
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gray
Шурик и сейчас на башкиров работает
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