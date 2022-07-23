Гендиректор Уфы: «Мы получим компенсацию за трансфер Зинченко в Арсенал»

Руководство футбольного клуба «Уфа» рассчитывает получить за трансфер украинского защитника Александра Зинченко из «Манчестер Сити» в лондонский «Арсенал» более 250 тыяч евро. Об этом рассказал генеральный директор российского клуба Шамиль Газизов.

До перехода в «Манчестер Сити» Зинченко с зимы 2015 года по лето 2016 года выступал за «Уфу».

«Закон есть закон, там получится более 250 тысяч евро. Обсуждался ли вопрос о компенсации с российским футбольным союзом? Нет. Есть закон, он трактуется и все.

Компенсацию мы получим. Там может быть задержка за счет того, что сейчас есть. А все остальное работает», - сказал Газизов.

Напомним, «Манчестер Сити» выручил с продажи Зинченко 35 миллионов евро компенсации. Часть этой суммы получит донецкий «Шахтер» в рамках платежа солидарности.