Порту подписал бразильца, за которого от Шахтера требовали 30 млн евро

19-летний правый вингер «Палмейраса» Габриэл Верон, который считался одной из главных молодых звезд бразильского футбола в последние годы, продолжит карьеру в «Порту».

С клубом из Португалии Верон подписал контракт до 2027 года и будет выступать под седьмым игровым номером.

О сумме сделки клубы не сообщают, но по данным Transfermarkt, она составила 10,2 миллионов евро.

В декабре 2020 года сообщалось о том, что подписать Верона хочет «Шахтер». Тогда «Палмейрас» требовал от «горняков» порядка 30 миллионов евро за футболиста, а у украинского клуба существовал «потолок» на одну сделку в 20 миллионов, из-за чего трансфер так и не состоялся. Позже появлялась информация о переходе Габриэла Верона в клуб из Манчестера за 50 миллионов евро, но она так и не воплотилась в жизнь.