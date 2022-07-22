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  4. Порту подписал бразильца, за которого от Шахтера требовали 30 млн евро
Португалия
22 июля 2022, 21:30 |
652
1

Порту подписал бразильца, за которого от Шахтера требовали 30 млн евро

Габриэл Верон продолжит карьеру в Португалии

22 июля 2022, 21:30 |
652
1
Порту подписал бразильца, за которого от Шахтера требовали 30 млн евро
fcporto.pt

19-летний правый вингер «Палмейраса» Габриэл Верон, который считался одной из главных молодых звезд бразильского футбола в последние годы, продолжит карьеру в «Порту».

С клубом из Португалии Верон подписал контракт до 2027 года и будет выступать под седьмым игровым номером.

О сумме сделки клубы не сообщают, но по данным Transfermarkt, она составила 10,2 миллионов евро.

В декабре 2020 года сообщалось о том, что подписать Верона хочет «Шахтер». Тогда «Палмейрас» требовал от «горняков» порядка 30 миллионов евро за футболиста, а у украинского клуба существовал «потолок» на одну сделку в 20 миллионов, из-за чего трансфер так и не состоялся. Позже появлялась информация о переходе Габриэла Верона в клуб из Манчестера за 50 миллионов евро, но она так и не воплотилась в жизнь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от FC Porto (@fcporto)

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Габриэл Верон Порту Палмейрас трансферы
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Источник ФК Порту
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Remark
ГЛАВНАЯ молодая звезда Бразилии и всего за 10 млн. 
Как то сомневаюсь я, что он главная звезда...либо молодежь в Бразилии обесценилась и деградировала в плане футбола.
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