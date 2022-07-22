Александр ЗИНЧЕНКО: «Трансфер в Арсенал – это сбывшаяся детская мечта»

Украинец Александр Зинченко, который сегодня завершил переход из «Манчестер Сити» в «Арсенал», дал первое интервью в качестве игрока лондонской команды.

- Добро пожаловать в «Арсенал», Алекс! Что для вас значит переход в клуб?

- Большое спасибо. Прежде всего, я хотел бы сказать, что это сбывшаяся детская мечта, потому что я был большим фанатом, когда был ребенком. Поскольку здесь играли Тьерри Анри и молодой Сеск Фабрегас, я просто наслаждался просмотром этих игр, того «Арсенала». И, очевидно, я начал любить этот клуб, поэтому я так взволнован и не могу дождаться, чтобы играть за этот удивительный клуб.

- Мы видели фотографии в социальных сетях, на которых вы были в футболке «Арсенала», когда были ребенком, так было всегда?

- Да, помню, это было в Донецке, когда я учился в академии «Шахтера», и, как я уже говорил, это сбывшаяся мечта.

- Вас только что приветствовали на сборах здесь, во Флориде, каковы были ваши первые впечатления?

- Вы знаете, это удивительная атмосфера, все такие добрые, и весь персонал здесь замечательный. Я слышал много хорошего от людей из «Манчестер Сити» о медицинском персонале или о ком-то еще, о парнях, работающих на кухне, об игроках и, конечно же, о Габриэле Жезусе. Я слышал, что здесь потрясающая атмосфера.

- Один из тех людей, которых вы знали по «Манчестер Сити», - босс Артета. Насколько он повлиял на ваше решение подписать контракт?

- Я бы сказал, что это самый важный аспект в моем решении, потому что я знаю Мистера некоторое время, я работал с ним в «Манчестер Сити». С самого первого дня в «Сити» я знал, что он будет очень хорошим тренером. То, как он видит футбол, особенно я смотрел последний сезон «Арсенала», мне это очень нравилось.

- Какими были ваши отношения в «Манчестер Сити»? Насколько он помог вашему развитию?

- То, как мы работали вместе, меня очень впечатлило, потому что я помню, сколько раз мы усердно работали на тренировках, а затем сразу после них над отдельными вещами, я многое взял от менеджера и надеюсь, что смогу вынести еще больше.

- Вы упомянули Габриэла Жезуса. Насколько хорошо вы взаимодействовали на тренировках и в играх?

- О, если честно, мы близки друг другу, и я очень люблю его. Он мой большой друг, и я хотел бы сказать, что он также участвовал в дискуссиях и во всем этом, поэтому он рассказал мне много хорошего об этом удивительном клубе и об этой атмосфере, и о парнях, и обо всех здесь, так что я действительно впечатлен и так взволнован.

- Так вы разговаривали с ним по телефону в последние несколько дней и недель?

- Я всегда на связи с ним, даже когда он был в «Сити» или когда уезжал, так что я всегда был в контакте с ним.

- Мы видели, как вы играете на левом фланге защиты и в полузащите за сборную, но как вы считаете, какая позиция для вас наилучшая?

- Везде, где тренер увидит меня на поле. Это простой ответ, но это правда, даже если однажды тренер скажет мне, что мне нужно быть вратарем, я буду там.

- Что босс сказал вам о вашей роли в команде?

- Да, мы говорили о моей роли в этой команде, но я хотел бы сохранить это в тайне, а потом посмотрим.

- Вы выиграли четыре чемпионских титула в Премьер-лиге, были признаны украинским футболистом года – что, по вашему мнению, вы принесете «Арсеналу»?

- Я готов к другому вызову. Я здесь не только для того, чтобы тратить свое время и время «Арсенала», потому что клуб всегда на виду у всех. Я здесь, чтобы добиться больших результатов, и я надеюсь, что мы сможем выиграть несколько титулов, что мы будем бороться за каждый титул. Еще в прошлом сезоне я смотрел игры «Арсенала» и чувствовал, что это приближается, понимаете? Команда растет так быстро, и я думаю, что пришло время. Пришло время сделать все возможное и добиться чего-то большого.

- Вы будете нашим вторым украинцем после Олега Лужного. Вы гордитесь, что пошли по его стопам?

- Да, я очень горжусь, если честно. Он абсолютная украинская легенда и, к сожалению, я не знаю его лично, у меня еще не было такой возможности, но я слышал о нем много хорошего и горжусь этим.

- Вы уже играли на «Эмирейтс», но, должно быть, вам не терпится надеть там красную футболку?

- Сто процентов! Вы нашли фотографию восьми-девятилетней давности, в футболке. Я точно помню тот день, мне очень понравилось, как она мне подошла, поэтому не знаю реакции людей, но мне очень нравится, даже сейчас, давая это интревью.

- Что вы чувствовали, когда надели футболку «Арсенала» и встретились с остальными членами команды?

- Это невероятно, честно говоря, как я уже сказал, это сбывшаяся мечта. В детстве я даже не мог об этом подумать, но теперь пришло время, поэтому я так счастлив.