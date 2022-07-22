Сергей ПАЛКИН – о закрытии ТК Футбол 1/2/3: «Не прощаемся»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался о прекращении вещания телеканалами «Футбол 1/2/3».

«Хочу искренне поблагодарить коллектив каналов ТК «Футбол» за 14 лет работы. Каждый день в течение этих 14 лет вы делали все, чтобы помогать украинскому футболу развиваться, мотивировали футбольные СМИ Украины становиться лучше.

Вспомните, как все начиналось в 2008 году. В Украине появился на тот момент по-настоящему нишевый канал для тех, кто любит футбол. За эти годы «Футболы» проделали огромную работу - они задавали темп, они были креативными и всегда голодными до футбола. Всегда хотели большего.

Больше в нашем Telegram Футболы – все. Появилось новое заявление медиагруппы Ахметова

На самом деле нам еще только предстоит понять, насколько качественный продукт производили телеканалы «Футбол». Трансляции матчей УПЛ и Лиги чемпионов, разнообразные студии и аналитические передачи, новостные выпуски и развлекательные программы – весь контент на канале не уступал европейскому, а кое в чем даже превосходил его.

Каждый болельщик мог найти в эфире что-то для себя, и с наслаждением провести время у телеэкрана. Залог успеха ТК «Футбол» - команда профессионалов, влюбленных в футбол.

Хочу поблагодарить Александра Денисова и всех сотрудников телеканала за то, что все эти годы делали украинский футбол лучше. Тысячи часов телеэфира, тысячи прямых трансляций, организация показа матчей на высочайшем уровне – вы подняли планку телепоказа в Украине на уровень, который будет сложно покорить.

Слоган каналов - «Футбол - больше, чем игра». Действительно для всех, кто имел отношение к каналам, «Футбол» стал частью их жизни. Уверен, это были великолепные годы, которые навсегда останутся в памяти.

Желаю каждому из вас не останавливаться на достигнутом, оставаться в футболе и реализовать еще не один телевизионный проект. Потому что вы нужны украинскому футболу, потому что без вас он потеряет эмоцию, красоту, страсть и многообразие мнений, которые вы ему давали.

Пусть впереди у вас будет много ярких моментов и больших достижений. Большое спасибо. Не прощаемся, до встречи», - написал Палкин.