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  4. Сергей ПАЛКИН – о закрытии ТК Футбол 1/2/3: «Не прощаемся»
Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 18:41 | Обновлено 22 июля 2022, 20:06
1643
5

Сергей ПАЛКИН – о закрытии ТК Футбол 1/2/3: «Не прощаемся»

Гендиректор «Шахтера» поблагодарил сотрудников телеканалов за профессионализм

22 июля 2022, 18:41 | Обновлено 22 июля 2022, 20:06
1643
5
Сергей ПАЛКИН – о закрытии ТК Футбол 1/2/3: «Не прощаемся»
ФК Шахтер. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин высказался о прекращении вещания телеканалами «Футбол 1/2/3».

«Хочу искренне поблагодарить коллектив каналов ТК «Футбол» за 14 лет работы. Каждый день в течение этих 14 лет вы делали все, чтобы помогать украинскому футболу развиваться, мотивировали футбольные СМИ Украины становиться лучше.

Вспомните, как все начиналось в 2008 году. В Украине появился на тот момент по-настоящему нишевый канал для тех, кто любит футбол. За эти годы «Футболы» проделали огромную работу - они задавали темп, они были креативными и всегда голодными до футбола. Всегда хотели большего.

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На самом деле нам еще только предстоит понять, насколько качественный продукт производили телеканалы «Футбол». Трансляции матчей УПЛ и Лиги чемпионов, разнообразные студии и аналитические передачи, новостные выпуски и развлекательные программы – весь контент на канале не уступал европейскому, а кое в чем даже превосходил его.

Каждый болельщик мог найти в эфире что-то для себя, и с наслаждением провести время у телеэкрана. Залог успеха ТК «Футбол» - команда профессионалов, влюбленных в футбол.

Хочу поблагодарить Александра Денисова и всех сотрудников телеканала за то, что все эти годы делали украинский футбол лучше. Тысячи часов телеэфира, тысячи прямых трансляций, организация показа матчей на высочайшем уровне – вы подняли планку телепоказа в Украине на уровень, который будет сложно покорить.

Слоган каналов - «Футбол - больше, чем игра». Действительно для всех, кто имел отношение к каналам, «Футбол» стал частью их жизни. Уверен, это были великолепные годы, которые навсегда останутся в памяти.

Желаю каждому из вас не останавливаться на достигнутом, оставаться в футболе и реализовать еще не один телевизионный проект. Потому что вы нужны украинскому футболу, потому что без вас он потеряет эмоцию, красоту, страсть и многообразие мнений, которые вы ему давали.

Пусть впереди у вас будет много ярких моментов и больших достижений. Большое спасибо. Не прощаемся, до встречи», - написал Палкин.

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Сергей Палкин Шахтер Донецк Ринат Ахметов телевидение телеканал Футбол 1/2/3 Медиа Группа Украина OLL.TV
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Комментарии 5
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Вячеслав Антоненко
А мы прощаемся
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+3
Cryos
Господа админы, дизайнеры. Верните назад пож старый вариант сайта, реально с телефона очень неудобно. Вы сами пробовали? Учитывая, что в любом случае большинство с телефонов новости читает на работе и т.д. (Я так думаю )) Реально огромные шрифты и картинки, ну что это? Другой сайт пришлось искать для листинга новостей, а здесь только комментарии. иногда. Спасибо.
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+1
FunnyCat_____
Странно, вроде "национальный" канал, а слова благодарности только от представителей одного клуба . Наверное остальные еще просто от потрясения отойти не могут !
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0
gvs58
"Завжди хотіли більшого", - фраза з тексту. На мій погляд :"Завжди хотіли більше бабла". І вам до одного місця були вболівальники! Тепер відпочивайте, не впевнений, що за вами будуть надто сумувати. 
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0
Cryos
Дякую, панове, за увагу. "Навколо Кола - Так i живу" ) 
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0
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