Французский клуб просматривает вингера Динамо Диалло
19-летний сенегалец тренируется с «Брестом»
Вингер киевского «Динамо» и сборной Сенегала U-20 Самба Диалло может продолжить карьеру во французской Лиге 1.
19-летний сенегалец тренируется с «Брестом», который по итогам прошлого сезона занял 11 место в элитном дивизионе чемпионата Франции.
Отметим, что в декабре минувшего года Диалло подписал новый 5-летний контракт с «Динамо». Его оценочная стоимость на Transfermarkt ныне составляет 200 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона», «Бавария», «Милан» и еще 7 клубов претендуют на таланта «Динамо».
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