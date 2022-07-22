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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 18:22 | Обновлено 22 июля 2022, 18:31
297
0

Французский клуб просматривает вингера Динамо Диалло

19-летний сенегалец тренируется с «Брестом»

22 июля 2022, 18:22 | Обновлено 22 июля 2022, 18:31
297
0
Французский клуб просматривает вингера Динамо Диалло
ФК Брест. Самба Диалло

Вингер киевского «Динамо» и сборной Сенегала U-20 Самба Диалло может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

19-летний сенегалец тренируется с «Брестом», который по итогам прошлого сезона занял 11 место в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Отметим, что в декабре минувшего года Диалло подписал новый 5-летний контракт с «Динамо». Его оценочная стоимость на Transfermarkt ныне составляет 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона», «Бавария», «Милан» и еще 7 клубов претендуют на таланта «Динамо».

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Самба Диалло Динамо Киев Брест (Франция) трансферы трансферы Лиги 1 трансферы УПЛ
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Источник ФК Брест
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