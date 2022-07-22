Французский клуб просматривает вингера Динамо Диалло

Вингер киевского «Динамо» и сборной Сенегала U-20 Самба Диалло может продолжить карьеру во французской Лиге 1.

19-летний сенегалец тренируется с «Брестом», который по итогам прошлого сезона занял 11 место в элитном дивизионе чемпионата Франции.

Отметим, что в декабре минувшего года Диалло подписал новый 5-летний контракт с «Динамо». Его оценочная стоимость на Transfermarkt ныне составляет 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона», «Бавария», «Милан» и еще 7 клубов претендуют на таланта «Динамо».