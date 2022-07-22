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  4. Владислав ВАЩУК: «Фенербахче дома играет лучше, чем на выезде»
Лига чемпионов
22 июля 2022, 16:39 | Обновлено 22 июля 2022, 16:44
115
0

Владислав ВАЩУК: «Фенербахче дома играет лучше, чем на выезде»

Специалист оценил шансы «Динамо» пройти турецкий гранд

22 июля 2022, 16:39 | Обновлено 22 июля 2022, 16:44
115
0
Владислав ВАЩУК: «Фенербахче дома играет лучше, чем на выезде»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-защитник «Динамо» и сборной Украины Владислав Ващук прокомментировал ничью киевлян с турецким «Фенербахче» (0:0) в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
 
«Динамо» стартовало в еврокубках на фоне того, что команда давно не играла в чемпионате Украины и не имела надлежащей подготовки. В стране война и ребятам играть очень сложно. Подготовка была в рамках благотворительных матчей, где мотивация совсем другая, скажем так. Тяжело, конечно. Игровой тонус немножко не тот. Но, тем не менее, киевляне 0:0 сыграли. Какие-то моменты у динамовцев появлялись. Первый матч киевская команда не проиграла и это нормально.

Какие шансы у киевлян во второй встрече? Шансы есть всегда. Если шансов нет, какой тогда смысл играть. А вот как сложится матч, сложно сказать. «Фенербахче» – серьезная команда, которая дома играет лучше, чем на выезде. Поэтому посмотрим, как наши выдержат и насколько быстро они восстановятся после первой игры. Но все-таки это будет уже другой поединок, скажем так. Посмотрим. Надеюсь, на положительный результат для «Динамо». Хочется, чтобы они двигались дальше. Очки нужны, как для Украины, так и для клуба. Также это для клуба отдельные бонусы, которые не помешают в нынешней ситуации», - сказал Ващук.

Ответный матч между «Динамо» и «Фенербахче» пройдет 27 июля в Стамбуле. Начало – в 20:00.

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Источник Sportarena
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