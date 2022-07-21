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Лига конференций
21 июля 2022, 22:25 | Обновлено 21 июля 2022, 22:33
411
0

Ворскла третий раз в истории открыла голевой счет наших клубов в евросезоне

Автором первого забитого мяча стал Руслан Степанюк

21 июля 2022, 22:25 | Обновлено 21 июля 2022, 22:33
411
0
Ворскла третий раз в истории открыла голевой счет наших клубов в евросезоне
Твиттер АИКа

«Ворскла» третий раз в истории открыла голевой счет украинских клубов в еврокубковом сезоне. В ЕК-2011/12 в гостевом матче Лиги Европы с северноирландским «Глентораном» (2:0) отличился Роман Безус, в предыдущем сезоне в выездном поединке Лиги конференций с финским КуПСом (2:2) - Ибраим Кане, а ныне в «домашней» игре со шведским АИКом (3:2) - Руслан Степанюк.

К слову, учитывая, что в первом матче сезона-2022/23 «Динамо» не сумело поразить ворота «Фенербахче», голевая премьера украинцев состоялась на 94-й минуте. За годы независимости более продолжительные стартовые серии без забитых мячей наши команды имели лишь дважды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые поздние премьерные голы украинских клубов в еврокубковых сезонах (начиная с сезона-1992/93)

Сезон

Ранг

Стадия

Игрок

Клуб

Соперник

Мин.*

Счет

2015/16

ЛЕ

КР3

Руслан МАЛИНОВСКИЙ

Заря

Шарлеруа (г)

250'

2:0

2003/04

ЛЧ

КР2

Звонимир ВУКИЧ

Шахтер

Шериф (д)

150'

2:0

2022/23

ЛК

КР2

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

АИК (д)

94'

3:2

1993/94

КК

ПР

Александр ЕВТУШОК

Карпаты

Шелбурн (д)

84'

1:0

1994/95

КУ

ПР

Игорь ПЕТРОВ

Шахтер

Лиллестрем (г)

58'

1:4

2004/05

КУ

Р1

Сергей ЗАКАРЛЮКА

Ильичевец

Бананц (д)

53'

2:0

2020/21

ЛЧ

КР3

Жерсон РОДРИГЕШ

Динамо

АЗ (д)

50'

2:0

2010/11

ЛЕ

КР2

Александр ГУРУЛИ

Карпаты

Рейкьявик (г)

46'

3:0

2013/14

ЛЕ

КР2

Сергей САМОДИН

Черноморец

Дачия (д)

46'

2:0

1992/93

КК

ПР

Илья ЦЫМБАЛАРЬ

Черноморец

Вадуц (г)

45'

5:0

2007/08

ЛЧ

КР2

Александр ГЛАДКИЙ

Шахтер

Пюник (г)

45'

2:0

* от начала первого матча.

ЛЧ - Лига чемпионов; КК - Кубок кубков; КУ - Кубок УЕФА; ЛЕ - Лига Европы; ЛК - Лига конференций; Р1 - первый раунд; ПР - предварительный раунд; КР2 - второй квалификационный раунд; КР3 - третий квалификационный раунд.

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Источник Sport.ua
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