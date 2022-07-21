Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сложная схема. В контракте Дибалы с Ромой прописана многоуровневая клаусула
Италия
21 июля 2022, 14:08 |
391
1

Сложная схема. В контракте Дибалы с Ромой прописана многоуровневая клаусула

Она вступит в действие уже через год

21 июля 2022, 14:08 |
391
1
Сложная схема. В контракте Дибалы с Ромой прописана многоуровневая клаусула
ФК Рома. Пауло Дибала

Вчера «Рома» официально подписала на правах свободного агента форварда Пауло Дибалу, несмотря на то, что в течение нескольких месяцев игрок был очень близок к переходу в «Интер».

По информации итальянских СМИ, в контракте Дибалы прописана многоуровневая клаусула, которая вступит в действие летом 2023 года.

Для «Интера» клаусула составляет 35,5 миллионов евро, для «Милана» - 31,25 миллиона. Для все остальных клубов Серии А, за исключением «Лацио» - 20,75 миллиона. Иностранным клубам придется выложить за аргентинца 21,95 миллиона.

По теме:
Тоттенхэм вернулся к варианту с Дзаньоло
ДИБАЛА: «Всегда восхищался атмосферой, которую создают болельщики Ромы»
ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
Пауло Дибала Рома Рим Серия A
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Рома
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Футбол | 20 июля 2022, 18:14 5
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года

Александр продолжит карьеру в лондонском клубе

Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Футзал | 21 июля 2022, 11:00 3
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб
Экс-капитан сборной Украины перешел в российский клуб

Евгений Иваняк предал родную страну

Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Футбол | 20.07.2022, 18:56
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Футбол | 20.07.2022, 13:10
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
Кто в Украине покажет ЧМ-2022? Пока есть только один вариант
ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
Футбол | 21.07.2022, 09:12
ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
ВИДЕО. Гол-шедевр в Лиге чемпионов. Маккаби Хайфа спас игру с Олимпиакосом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
marko2020
Лайфхак для Інтера - умовна Дженоа купує за 20,75 , одразу віддає до аренди в Інтер із подальшою обов'язковою покупкою у 25 млн, ізі нах 😁
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
20.07.2022, 11:21 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
19.07.2022, 20:43 1
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
20.07.2022, 16:14 18
Футбол
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
20.07.2022, 05:43 9
Другие виды
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
19.07.2022, 22:50 4
Теннис
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
Скандальный блоггер: «Ломаченко ждет россиян и ненавидит ВСУ»
20.07.2022, 17:20 11
Бокс
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
Ольга ХАРЛАН: «Мне нечего сказать»
20.07.2022, 21:30 2
Другие виды
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
19.07.2022, 22:30 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем