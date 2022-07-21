Сложная схема. В контракте Дибалы с Ромой прописана многоуровневая клаусула
Она вступит в действие уже через год
Вчера «Рома» официально подписала на правах свободного агента форварда Пауло Дибалу, несмотря на то, что в течение нескольких месяцев игрок был очень близок к переходу в «Интер».
По информации итальянских СМИ, в контракте Дибалы прописана многоуровневая клаусула, которая вступит в действие летом 2023 года.
Для «Интера» клаусула составляет 35,5 миллионов евро, для «Милана» - 31,25 миллиона. Для все остальных клубов Серии А, за исключением «Лацио» - 20,75 миллиона. Иностранным клубам придется выложить за аргентинца 21,95 миллиона.
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