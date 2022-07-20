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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
Италия
20 июля 2022, 13:45 |
936
0

ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой

Солидное усиление для команды Жозе Моуриньо

20 июля 2022, 13:45 |
936
0
ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
ФК Рома. Пауло Дибала

Клуб Серии A «Рома» объявил о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой. Аргентинский игрок перешел в римскую команду на правах свободного агента.

28-летний футболист получил контракт на 3 года.

Дибала последние 7 сезонов выступал в составе «Ювентуса». Провел за туринцев 293 матча и забил 115 голов.

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Источник ФК Рома
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