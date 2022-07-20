ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой

Клуб Серии A «Рома» объявил о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой. Аргентинский игрок перешел в римскую команду на правах свободного агента.

28-летний футболист получил контракт на 3 года.

Дибала последние 7 сезонов выступал в составе «Ювентуса». Провел за туринцев 293 матча и забил 115 голов.