Италия20 июля 2022, 13:45 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Пауло Дибала подписал контракт с Ромой
Солидное усиление для команды Жозе Моуриньо
20 июля 2022, 13:45 |
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Клуб Серии A «Рома» объявил о подписании контракта с нападающим Пауло Дибалой. Аргентинский игрок перешел в римскую команду на правах свободного агента.
28-летний футболист получил контракт на 3 года.
Дибала последние 7 сезонов выступал в составе «Ювентуса». Провел за туринцев 293 матча и забил 115 голов.
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