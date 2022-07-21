Англия21 июля 2022, 13:45 |
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Тоттенхэм вернулся к варианту с Дзаньоло
«Шпоры» хотят подписать хавбека «Ромы»
21 июля 2022, 13:45 |
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«Тоттенхэм» снова начал работу над трансфером полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Ранее «Шпоры» уже пытались подписать игрока в июне.
Тогда «Рома» не хотела отпускать своего игрока. Однако после подписания Пауло Дибалы римляне готовы продать игрока.
В переговорах берет участь спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. «Рома» требует за игрока 50 миллионов евро.
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