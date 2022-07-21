Тоттенхэм вернулся к варианту с Дзаньоло

«Тоттенхэм» снова начал работу над трансфером полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Ранее «Шпоры» уже пытались подписать игрока в июне.

Тогда «Рома» не хотела отпускать своего игрока. Однако после подписания Пауло Дибалы римляне готовы продать игрока.

В переговорах берет участь спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. «Рома» требует за игрока 50 миллионов евро.