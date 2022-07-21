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  4. Тоттенхэм вернулся к варианту с Дзаньоло
Англия
21 июля 2022, 13:45 |
294
0

Тоттенхэм вернулся к варианту с Дзаньоло

«Шпоры» хотят подписать хавбека «Ромы»

21 июля 2022, 13:45 |
294
0
Тоттенхэм вернулся к варианту с Дзаньоло
ФК Рома. Николо Дзаньоло

«Тоттенхэм» снова начал работу над трансфером полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло. Ранее «Шпоры» уже пытались подписать игрока в июне.

Тогда «Рома» не хотела отпускать своего игрока. Однако после подписания Пауло Дибалы римляне готовы продать игрока.

В переговорах берет участь спортивный директор «Тоттенхэма» Фабио Паратичи. «Рома» требует за игрока 50 миллионов евро.

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Николо Дзаньоло Рома Рим Тоттенхэм трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
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Источник 90min
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