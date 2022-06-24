Тоттенхэм намерен купить Дзаньоло, Рома хочет 50 миллионов

«Тоттенхэм» собирается усилить свой состав одним из лидеров «Ромы» Николо Дзаньоло.

Как сообщает источник, спортивный директор «шпор» Фабио Паратичи контактировал со своим коллегой из итальянского клуба Тиаго Пинто по поводу возможного перехода 22-летнего хавбеко.

Также на Дзаньоло претендуют «Милан» и «Ювентус».

«Рома» оценивает полузащитника в 50 млн евро.

Ранее сообщалось, что «Рома» отклонила предложение «Милана» по Дзаньоло.

В сезоне-2021/22 Дзаньоло провел за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач.