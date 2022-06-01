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  4. Рома отклонила предложение Милана по Дзаньоло
Италия
01 июня 2022, 20:03 |
299
0

Рома отклонила предложение Милана по Дзаньоло

Чемпионы Италии хотели включить в сделку Алексиса Салемаркерса

01 июня 2022, 20:03 |
299
0
Рома отклонила предложение Милана по Дзаньоло
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

«Милан» хочет во время летнего трансферного окна подписать хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло. Чемпионы Италии уже сделали предложение: 25 миллионов евро плюс права на Алексиса Салемакерса.

Однако «Рома» это предложение отклонила. Главный тренер команды Жозе Моуриньо не уверен, что римлянам нужен Салемакерс.

Сейчас стороны продолжаю переговоры, поэтому не исключено, что «Милан» сделает новое предложение. Контракт Дзаньоло с «Ромой» действует до лета 2024 года, ранее сообщалось о том, что римляне готовят новый контракт для хавбека.

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Рома Рим Алексис Салемакерс Николо Дзаньоло Милан
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Источник Football-Italia
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