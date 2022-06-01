Рома отклонила предложение Милана по Дзаньоло

«Милан» хочет во время летнего трансферного окна подписать хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло. Чемпионы Италии уже сделали предложение: 25 миллионов евро плюс права на Алексиса Салемакерса.

Однако «Рома» это предложение отклонила. Главный тренер команды Жозе Моуриньо не уверен, что римлянам нужен Салемакерс.

Сейчас стороны продолжаю переговоры, поэтому не исключено, что «Милан» сделает новое предложение. Контракт Дзаньоло с «Ромой» действует до лета 2024 года, ранее сообщалось о том, что римляне готовят новый контракт для хавбека.