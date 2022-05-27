Дзаньоло получил улучшенный контракт от Ромы

Итальянская «Рома» намерена продлить контракт с полузащитником Николо Дзаньоло.

В ближайшие дни ожидается встреча между представителями клуба и агентом 22-летнего итальянца. На ней будет обсуждаться новое улучшенное соглашение с повышенной зарплатой. Текущий контракт Дзаньоло истекает летом 2024 года.

В сезоне-2021/22 Дзаньоло провел за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Николо стал автором единственного и победного гола в финале Лиги конференций против «Фейеноорда» (1:0).