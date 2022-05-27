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Италия
27 мая 2022, 02:28 | Обновлено 27 мая 2022, 02:42
19
0

Дзаньоло получил улучшенный контракт от Ромы

Автор победного гола в финале Лиги конференций подпишет соглашение с повышенной зарплатой

27 мая 2022, 02:28 | Обновлено 27 мая 2022, 02:42
19
0
Дзаньоло получил улучшенный контракт от Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Дзаньоло

Итальянская «Рома» намерена продлить контракт с полузащитником Николо Дзаньоло.

В ближайшие дни ожидается встреча между представителями клуба и агентом 22-летнего итальянца. На ней будет обсуждаться новое улучшенное соглашение с повышенной зарплатой. Текущий контракт Дзаньоло истекает летом 2024 года.

В сезоне-2021/22 Дзаньоло провел за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Николо стал автором единственного и победного гола в финале Лиги конференций против «Фейеноорда» (1:0).

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Источник твиттер Николо Скиры
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