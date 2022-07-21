Микель АРТЕТА: «Рады, что Зинченко у нас»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал информацию о том, что игрок «Манчестер Сити» Александр Зинченко присоединился к «канонирам» в США.

«Да, как вы видели, он здесь, в США. Есть еще несколько формальностей, необходимых для того, чтобы все завершить, но мы рады, что он у нас. Я очень хорошо знаю этого игрока, он исключительный футболист, и он также принесет еще одно конкурентное преимущество нашей раздевалке.

Он может сыграть и в полузащите, и на позиции левого защитника. В начале карьеры он был типичным номером 10, а мы превратили его в левого защитника, который может делать многое, что мы и хотим от нашей манеры игры.

Универсальность – это то, что будет важно для команды, потому что у нас есть игроки на этой позиции, которые являются более конкретными крайними защитниками, поэтому я очень рад», - сказал Артета.

Ранее сообщалось, что трансфер Зинченко обойдется «Арсеналу» в 30 миллионов фунтов.