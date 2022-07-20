Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 18:56 | Обновлено 20 июля 2022, 18:58
568
0

Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер

Дончане заплатили за хавбека менее миллиона евро

20 июля 2022, 18:56 | Обновлено 20 июля 2022, 18:58
568
0
Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
ФК Шахтер. Невен Джурасек

Сегодня донецкий «Шахтер» объявил о подписании 2-летнего контракта с хавбеком загребского «Динамо» Невеном Джурасеком.

За хавбека, который ранее в УПЛ успел поиграть в аренде за «Днепр-1», по данным Transfermarkt, «Шахтер» заплатил 800 тысяч евро.

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна после подписания Джурасека заявил, что клуб планирует осуществить еще несколько трансферов, среди которых могут быть и легионеры.

По теме:
Дарио СРНА: «Шахтер готовит еще пару трансферов»
Источник: Зинченко подписал с Арсеналом контракт на четыре года
Заря объявила о подписании еще одного экс-игрока Мариуполя
Невен Джурасек Шахтер Донецк Динамо Загреб трансферы УПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Футбол | 20 июля 2022, 11:21 8
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Влияние Зинченко было огромным»

Наставник «Манчестер Сити» попрощался с украинским хавбекам

ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
Футбол | 20 июля 2022, 16:14 6
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Невен Джурасек - игрок Шахтера

Хорват вслед за тренером перебрался из «Днепра-1» в «Шахтер»

Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»
Футбол | 20.07.2022, 14:12
Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Предложений из УПЛ нет. Будет вариант - будем разговаривать»
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
Другие виды | 20.07.2022, 05:43
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
Магучих завоевала серебро ЧМ-2022. Геращенко на 4-м месте с личным рекордом
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
Теннис | 19.07.2022, 22:50
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
Бех-Романчук заняла лишь 11-е место. Рохас исполнила феноменальный тройной
19.07.2022, 06:59 3
Другие виды
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
19.07.2022, 22:30 6
Футбол
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
ФОТО. Курьезы на ЧМ. Спортсменам пришлось оббегать оператора с камерой
19.07.2022, 09:00
Другие виды
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
Студенческая сборная Украины проиграла Бразилии на ЧМ-2022 по футзалу
19.07.2022, 20:04
Футзал
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
Угис КРАСТИНЬШ: «Успех Италии одновременно в трех турнирах – это космос»
19.07.2022, 00:15
Волейбол
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
Главный турецкий соперник Мирчи Луческу. Что представляет собой Фенербахче
20.07.2022, 00:45 9
Футбол
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
19.07.2022, 10:45 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
19.07.2022, 20:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем