Украина. Премьер лига20 июля 2022, 18:56 | Обновлено 20 июля 2022, 18:58
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Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер
Дончане заплатили за хавбека менее миллиона евро
20 июля 2022, 18:56 | Обновлено 20 июля 2022, 18:58
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Сегодня донецкий «Шахтер» объявил о подписании 2-летнего контракта с хавбеком загребского «Динамо» Невеном Джурасеком.
За хавбека, который ранее в УПЛ успел поиграть в аренде за «Днепр-1», по данным Transfermarkt, «Шахтер» заплатил 800 тысяч евро.
Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна после подписания Джурасека заявил, что клуб планирует осуществить еще несколько трансферов, среди которых могут быть и легионеры.
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