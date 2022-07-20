Стала известна сумма трансфера Джурасека в Шахтер

Сегодня донецкий «Шахтер» объявил о подписании 2-летнего контракта с хавбеком загребского «Динамо» Невеном Джурасеком.

За хавбека, который ранее в УПЛ успел поиграть в аренде за «Днепр-1», по данным Transfermarkt, «Шахтер» заплатил 800 тысяч евро.

Директор по футболу «Шахтера» Дарио Срна после подписания Джурасека заявил, что клуб планирует осуществить еще несколько трансферов, среди которых могут быть и легионеры.