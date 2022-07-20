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  4. Дарио СРНА: «Шахтер готовит еще пару трансферов»
Украина. Премьер лига
20 июля 2022, 18:45 |
517
3

Дарио СРНА: «Шахтер готовит еще пару трансферов»

Директор по футболу донецкого клуба – о переходе Джурасека и планах по комплекттации команды

20 июля 2022, 18:45 |
517
3
Дарио СРНА: «Шахтер готовит еще пару трансферов»
ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор по футболу ФК «Шахтер» Дарио Срна прокомментировал трансфер хорватского полузащитника Невена Джурасека.

– Дарио, сегодня Невен Джурасек стал игроком «Шахтера». Как проходили переговоры?
– Это первое подписание во время войны, и я уверен, что удачное. Невен – футболист, который прошел все сборные Хорватии, школу «Динамо» (Загреб) и показал себя в прошлом сезоне в «Днепре-1». Тот футболист, который нам нужен сегодня, – Невен. С приходом мистера Йовичевича это было его большое желание. Мы услышали и согласились с ним, что Невен должен быть сейчас в «Шахтере».

– Какие его профессиональные качества вам импонируют?
– Это футболист, который не теряет мяч, что очень важно сегодня. Это восьмерка, любит играть в футбол, в шахтеровский футбол, подходит под нашу игру. Это футболист, который должен сегодня усилить «Шахтер».

– На какой срок рассчитан контракт?
– Контракт на два года, но с опцией того, что, если все будет хорошо, мы можем его продлевать. Невен молодой футболист, и я уверен, он даст то, что нам необходимо сегодня.

– Будут ли еще какие-то трансферы этим летом? Если да, то на какие позиции?
– Мы готовим еще пару трансферов, к нам должны прийти футболисты, чтобы усилить «Шахтер». Они могут быть украинцами, могут быть легионерами, но главное – мы хотим сделать сильный «Шахтер», двигаемся к этому, не опускаем руки. Президент не бросает «Шахтер». Поэтому наша задача – сделать очень хорошую и сильную команду, которая будет представлять Украину и «Шахтер» в Европе.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Сергей Забияка
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