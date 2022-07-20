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Лига Чемпионов
Маккаби Хайфа
20.07.2022 19:00 - : -
Олимпиакос Пирей
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Лига чемпионов
20 июля 2022, 08:18 | Обновлено 20 июля 2022, 08:26
21
0

Маккаби Хайфа - Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ

В паре нет явного фаворита, что обещает бескомпромиссное противостояние

20 июля 2022, 08:18 | Обновлено 20 июля 2022, 08:26
21
0
Маккаби Хайфа - Олимпиакос. Прогноз и анонс на матч квалификации ЛЧ
ФК Олимпиакос

В среду, 20 июля, в Хайфе на поле стадиона «Самми Офер» состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором местный «Маккаби» примет греческий «Олимпиакос» из Пирей. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.

Маккаби Хайфа

По итогам предыдущего сезона-2021/2022 «молотки» стали лучшими в Премьер-лиге Израиля. В 36 матчах они набрали 78 очков, сумев сразу на восемь пунктов опередить ближайшего преследователя – «Маккаби» из Беер-Шевы. В активе команды было 24 победы и 6 ничьих при шести поражениях.

Однако после чемпионского успеха «Маккаби» смазал и концовку минувшего сезона, и начало нынешнего. Вначале случилось поражение в серии пенальти в финале Кубка страны от «Хапоэля» из Беер-Шевы (основное и дополнительное время – 2:2). А в дебюте новой кампании «молотки» уступили все тому же «Хапоэлю» из Беер-Шевы в матче за Суперкубок. И вновь неудача постигла команду в серии 11-метровых – основное время 1:1.

Что любопытно, в рамках летней подготовки «Маккаби» также обошелся без побед, проиграв в спаррингах бельгийскому «Мехелену» (0:1) и нидерландскому «Витессу» (также 0:1).

Олимпиакос

Команде из пригорода греческой столицы в сезоне-2021/2022 не было равных в национальном чемпионате. К финишу она пришла на первой позиции с более чем солидным гандикапом. В 36 матчах «Олимпиакос» набрал 83 очка, добившись 25 побед, 8 раз сыграв вничью и потерпев три неудачи. Багаж у пирейцев оказался на 19 пунктов больше, нежели у ПАОКа, ставшего серебряным призером.

В сезоне-2022/2023 «красно-белые» официальных матчей еще не проводили. Зато в рамках подготовки к новой кампании они провели сразу 8 контрольных спаррингов. В них было одержано 2 победы, два матча завершились вничью, а в четырех поединках «Олимпиакос» проиграл (среди прочего – «Арминии» из Билефельда и австрийскому «Зальцбургу» (по 1:3), а также греческому «Арису» со счетом 1:2)

Ориентировочные составы

Маккаби Хайфа: Коэн – Корнуд, Голдберг, Планич, Сундгрен, Джабер, Лави, Мохамед, Хазиза, Ацили, Рукавица.

Олимпиакос: Вацлик – А.Камара, Кане, Врсалько, Эль-Араби, М.Камара, Рябчук, Масурас, Сиссе, Манолас, Ранджелович.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке гости смогут доказать свой перевес и добьются победы. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.50 по линии Parimatch.

20 июля, среда

Маккаби Хайфа – Олимпиакос
Хайфа. «Самми Офер». 20:00
Арбитр: Саша Штегеманн (Германия)
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 0:1

 

Parimatch  
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прогнозы Олимпиакос Маккаби Хайфа
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Источник Sport.ua
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