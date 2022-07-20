Квалификация ЛЧ. Ференцварош проиграл Словану, у Шерифа ничья в Словении

20 июля состоялись первые матчи квалификации Q2 Лиги чемпионов.

Венгерский «Ференцварош» дома проиграл «Словану» из Братиславы (1:2). У гостей на 69-й минуте на поле вышел венесуэльский форвард Эрик Рамирес, арендованный у киевского «Динамо».

У молдовского «Шерифа», бывшей команды Юрия Вернидуба, зафиксирована ничья в Словении (0:0).

Ответные поединки пройдут через неделю, 26/27 июля.

Лига чемпионов. Квалификация Q2

Первые матчи, 20 июля

19:00. ХИК (Финляндия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2

20:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:1

21:00. Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция) – 0:0

21:00. Ференцварош (Венгрия) – Слован Братислава (Словакия) – 1:2

21:15. Марибор (Словения) – Шериф (Молдова) – 0:0