Квалификация ЛЧ. Ференцварош проиграл Словану, у Шерифа ничья в Словении
20 июля состоялись первые матчи квалификации Q2 Лиги чемпионов
20 июля состоялись первые матчи квалификации Q2 Лиги чемпионов.
Венгерский «Ференцварош» дома проиграл «Словану» из Братиславы (1:2). У гостей на 69-й минуте на поле вышел венесуэльский форвард Эрик Рамирес, арендованный у киевского «Динамо».
У молдовского «Шерифа», бывшей команды Юрия Вернидуба, зафиксирована ничья в Словении (0:0).
Ответные поединки пройдут через неделю, 26/27 июля.
Лига чемпионов. Квалификация Q2
Первые матчи, 20 июля
19:00. ХИК (Финляндия) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2
20:00. Маккаби Хайфа (Израиль) – Олимпиакос (Греция) – 1:1
21:00. Динамо Киев (Украина) – Фенербахче (Турция) – 0:0
21:00. Ференцварош (Венгрия) – Слован Братислава (Словакия) – 1:2
21:15. Марибор (Словения) – Шериф (Молдова) – 0:0
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