Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марибор – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Лига чемпионов
19 июля 2022, 23:27 | Обновлено 20 июля 2022, 00:09
126
0

Марибор – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Преемник Юрия Вернидуба готовится к новому шагу

19 июля 2022, 23:27 | Обновлено 20 июля 2022, 00:09
126
0
Марибор – Шериф. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
facebook.com/FootballClubSheriff

В среду, 20 июля, в Мариборе на стадионе «Людски врт» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют словенский «Марибор» и молдовский «Шериф». Стартовый свисток австрийского рефери Харальда Лехнера из Вены прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

Марибор


В масштабах словенского футбола «Марибор» – клуб с прекрасной многолетней историей побед, в которую отдельной страницей был занесен прошлый год с итоговыми «золотыми» медалями. Однако представители Словении не так часто заглядывают на финальные стадии еврокубковых турниров, поэтому и рейтинг ассоциации у данной страны недостаточно высокий. Имеющихся показателей хватает лишь на место в первом раунде квалификации для чемпиона, благодаря чему футболисты Радована Карановича и получили возможность сыграть против солигорского «Шахтера».

Каким образом представители государства-сателлита оккупантов вообще оказались в квалификационном раунде – вопрос к организаторам турнира. Однако «Марибор» со своей задачей справился, хотя и победил «горняков» только за счет гостевой дуэли (2:0). После этого у «фиалок» прошел первый матч нового розыгрыша национального первенства, однако середняк «Радомле» попросту унизил их на чужом поле (0:3). По всей видимости, игра при родных трибунах на старте нового сезона является не наиболее сильной чертой словенского коллектива, что не может не тревожить его болельщиков перед очередным раундом квалификации.

Шериф


Хорватский специалист Степан Томас в этом сезоне будет находиться под достаточно сильным давлением из-за сверхуспешного выступления молдовского коллектива под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба в прошлом сезоне. «Шериф» в очередной раз стал чемпионом своей страны, однако рейтинг местной ассоциации футбола все еще достаточно низкий для того, чтобы команда из Тирасполя стартовала на более высоких этапах квалификации. В первом раунде боснийский «Зрински» оказался крепким орешком, но в результате досадного автогола, который стал единственным взятием ворот за оба матча, судьба дуэли была решена в пользу «желто-черных».

Как и в традиционной практике украинского футбола, национальное первенство в Молдове к середине июля еще не успело начаться, поэтому, в отличие от соперников, должного игрового тонуса у «Шерифа» все еще не будет. Исходя из опыта матчей на предыдущей стадии, команде Томаса тяжело дается старт сезона, однако она опять начинает двухматчевое противостояние на чужом поле, поэтому формально будет иметь определенное пространство для маневра. Как показывает практика, ответственность за результат в первой игре берет свое практически в каждой паре примерно равных команд, а данная дуэль как раз относится к разряду таковых.

Ориентировочные составы


«Марибор»: Бергсен – Сикосек, Митрович, Уотсон, Милец – Макумбу, Репас – Божич, Кронаветер – Батурина.

«Шериф»: Абалора – Кпосо, Раделич, Кики, Гуэдеш – Лушкя, Киабу, Бадоло – Уаттара, Аканби, Янсане.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команды не определят фаворита на выход в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – «Шериф» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

20 июля, среда

«Марибор» – «Шериф»
Марибор. «Людски врт». 21:15
Арбитр: Харальд Лехнер (Вена, Австрия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Результаты Q2 Лиги чемпионов. Пластун помог Лудогорцу разгромить соперника
Динамо – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Видеотрансляции матча Динамо – Фенербахче на MEGOGO не будет
Лига чемпионов Юрий Вернидуб Шериф Тирасполь Марибор - Шериф Марибор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Футбол | 19 июля 2022, 10:45 8
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»
Легенда Арсенала: «Зинченко - фантастическое усиление для команды»

Рэй Парлор - о вероятном трансфере украинца

Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 19 июля 2022, 01:10 2
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты

Турнир проходит в Англии с 6 по 31 июля

«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Футбол | 19.07.2022, 10:25
«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес
Футбол | 19.07.2022, 19:11
ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес
ОФИЦИАЛЬНО. Аусси покинул Верес
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 19.07.2022, 21:00
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
19.07.2022, 06:35 14
Футбол
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
ФОТО. Известная чешская теннисистка вышла замуж и сменила фамилию
19.07.2022, 22:50 2
Теннис
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
18.07.2022, 05:05 3
Футбол
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
19.07.2022, 05:40 4
Другие виды
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
18.07.2022, 19:50 11
Теннис
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
19.07.2022, 11:05 23
Футбол
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
«Усик в невероятной форме, у Джошуа проблемы». Украинец работает в лагере
19.07.2022, 09:10 3
Бокс
Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»
Игорь СУРКИС: «Ярмоленко выбрал другой путь, и я его уважаю»
18.07.2022, 15:35 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем