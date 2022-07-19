В среду, 20 июля, в Мариборе на стадионе «Людски врт» состоится первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов УЕФА по футболу, в котором сыграют словенский «Марибор» и молдовский «Шериф». Стартовый свисток австрийского рефери Харальда Лехнера из Вены прозвучит в 21:15 по киевскому времени.

Марибор



В масштабах словенского футбола «Марибор» – клуб с прекрасной многолетней историей побед, в которую отдельной страницей был занесен прошлый год с итоговыми «золотыми» медалями. Однако представители Словении не так часто заглядывают на финальные стадии еврокубковых турниров, поэтому и рейтинг ассоциации у данной страны недостаточно высокий. Имеющихся показателей хватает лишь на место в первом раунде квалификации для чемпиона, благодаря чему футболисты Радована Карановича и получили возможность сыграть против солигорского «Шахтера».

Каким образом представители государства-сателлита оккупантов вообще оказались в квалификационном раунде – вопрос к организаторам турнира. Однако «Марибор» со своей задачей справился, хотя и победил «горняков» только за счет гостевой дуэли (2:0). После этого у «фиалок» прошел первый матч нового розыгрыша национального первенства, однако середняк «Радомле» попросту унизил их на чужом поле (0:3). По всей видимости, игра при родных трибунах на старте нового сезона является не наиболее сильной чертой словенского коллектива, что не может не тревожить его болельщиков перед очередным раундом квалификации.

Шериф



Хорватский специалист Степан Томас в этом сезоне будет находиться под достаточно сильным давлением из-за сверхуспешного выступления молдовского коллектива под руководством украинского специалиста Юрия Вернидуба в прошлом сезоне. «Шериф» в очередной раз стал чемпионом своей страны, однако рейтинг местной ассоциации футбола все еще достаточно низкий для того, чтобы команда из Тирасполя стартовала на более высоких этапах квалификации. В первом раунде боснийский «Зрински» оказался крепким орешком, но в результате досадного автогола, который стал единственным взятием ворот за оба матча, судьба дуэли была решена в пользу «желто-черных».

Как и в традиционной практике украинского футбола, национальное первенство в Молдове к середине июля еще не успело начаться, поэтому, в отличие от соперников, должного игрового тонуса у «Шерифа» все еще не будет. Исходя из опыта матчей на предыдущей стадии, команде Томаса тяжело дается старт сезона, однако она опять начинает двухматчевое противостояние на чужом поле, поэтому формально будет иметь определенное пространство для маневра. Как показывает практика, ответственность за результат в первой игре берет свое практически в каждой паре примерно равных команд, а данная дуэль как раз относится к разряду таковых.

Ориентировочные составы



«Марибор»: Бергсен – Сикосек, Митрович, Уотсон, Милец – Макумбу, Репас – Божич, Кронаветер – Батурина.

«Шериф»: Абалора – Кпосо, Раделич, Кики, Гуэдеш – Лушкя, Киабу, Бадоло – Уаттара, Аканби, Янсане.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре команды не определят фаворита на выход в следующий раунд. Нашей ставкой будет позиция – «Шериф» не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.04 по линии Parimatch.

20 июля, среда