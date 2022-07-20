Франция20 июля 2022, 07:57 |
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ПСЖ предлагал Манчестер Сити Неймара, Гвардиола отказался
Чемпионы Франции хотели обменять бразильца на Бернарду Силву
20 июля 2022, 07:57 |
314
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ПСЖ предлагал «Манчестер Сити» обмен Неймара на Бернарду Силву. Об этом сообщают французские СМИ.
Однако чемпионы Англии от такого предложения отказались. Пеп Гвардиола считает, что Неймар нарушит гармонию в команде.
Это уже не первая попытка ПСЖ трудоустроить Неймара в другом клубе. Ранее от услуг 30-летнего форварда отказался «Челси». Сам форвард также не хочет покидать ПСЖ.
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