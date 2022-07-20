ПСЖ предлагал Манчестер Сити Неймара, Гвардиола отказался

ПСЖ предлагал «Манчестер Сити» обмен Неймара на Бернарду Силву. Об этом сообщают французские СМИ.

Однако чемпионы Англии от такого предложения отказались. Пеп Гвардиола считает, что Неймар нарушит гармонию в команде.

Это уже не первая попытка ПСЖ трудоустроить Неймара в другом клубе. Ранее от услуг 30-летнего форварда отказался «Челси». Сам форвард также не хочет покидать ПСЖ.